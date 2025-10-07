I september avgjordes det till sist, när FZ utsåg tidernas 100 bästa spel. Alla höll (förstås) inte med om att vår lista är rätt, och därför får ni FZ-läsare möjlighet att tycka till om saken. Ni ska alltså gemensamt rösta fram de 100 bästa spelen genom historien.

Half-Life 2 blev redaktionens val.

I nomineringsprocessen föreslog ni omring 650 spel(!). Nu ska dessa reduceras till 100 stycken som går vidare till den stora finalomgången. Med start på torsdag nästa vecka startar finalomgången för att lista tidernas 100 bästa spel – enligt FZ-communityn.

Men riktigt där är vi alltså inte ännu och ett stort steg på vägen är att välja ut de 100 finalisterna bland de digra omröstningsrutorna som finns undertill. Rösta på så många du vill. Tips från FZ-coachen: läs noga igenom guiden undertill för att maximera upplevelsen vid valurnorna.

Så här går det till:

Rösta på det/de spel du vill ha med bland de 100 i finalomröstningen nästa vecka

Du kan rösta på hur många spel du vill

De nominerade spelen är fördelade i sju omröstningsrutor (av tekniska skäl). Bocka för alla spel du vill rösta på i varje ruta innan du klickar "Skicka röst"-knappen.

Du kan inte ändra dig efter att du röstat, så välj noga.

Spelen listas i bokstavsordning (ej på "The")

Svårt att hitta ett spel? Använd webbläsarens sökfunktion. Hittar du det inte? Fråga i kommentarerna innan du röstar. Länka till inlägget där spelet du saknar nominerats.

Rösta senast tisdag den 14/10

De 100 spel som får flest röster går till finalomröstningen. Den börjar torsdag den 16/10

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

