Det är dags att gissa vad kritikerna kommer tycka om Battlefield 6! FZ High Score alltså, och du kan gissa snittbetyget på Opencritic för BF6 fram till midnatt onsdag. Så gör det – nu.

Fram till fredag kan du tippa snittet för Pokémon Legends: Z-A, det storstadsorienterade sidospåret som frestar med strider i realtid.

Sen närmar sig deadline också för Keeper, Double Fine-spelet där du spelar ett stumt fyrtorn på en ö mitt ute i det stormiga havet. Svårtippat! Lördag den 13:e är sista dagen att gissa snittbetyget.

Den här FZ High Score-säsongen har bara Little Nightmares 3-betyget låsts. Recensionerna började dyka upp för en liten stud sedan, och efter 24 stycken snittar det 75 av 100. Vi inväntar fler recensioner innan vi låser spelet – det sker gissningsvis nästa vecka. FZ:s recension kommer inom kort.