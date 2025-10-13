I natt låser vi möjligheten att tippa betyget på oktobersäsongens fjärde FZ High Score-spel. Missa inte att gissa Keeper-betyget innan midnatt. Delta i femte FZ High Score-säsongen här.

En säregen protagonist.

Vad ska man tro om Keeper? Ett märkligt pusseläventyr där du spelar som ett fyrtorn (!) som vaknar upp (som fyrtorn gör?), och börjar sin resa. Vid sin sida har tornet en skränig och färgstark fågel. Å ena sidan: svårtippat! Å andra sidan: det är nästa äventyr från Double Fine. Studion med en viss Tim Schafer som gett oss Psychonauts-spelen, Brütal Legend och Broken Age.

Keeper blir det fjärde spelet i oktobersäsongen som vi låser. Både Battlefield 6 och Little Nightmares 3 har fått en stor mängd recensioner, och det lutar åt att vi låser åtminstone ett av dem i veckan. Pokémon Legends: Z-A låste vi möjligheten att tippa i fredags. Det släpps på torsdag. Förutom Keeper återstår Bloodlines 2, The Outer Worlds 2 och Arc Raiders.