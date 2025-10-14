Little Nightmares 3 är det första spelet vi låser i oktobersäsongen av FZ High Score, och snittet blev betydligt lägre än de flesta trodde. Snittgissningen bland FZ-användarna landar på 82, men facit skriver vi till 74. Det var inte särskilt många som spikade den siffran – men en trio lyckades!

Varmt grattis till @Petro, @Tubb3 och @waeress som tar en tidig ledning.

På topp 10 är det dock många fler som trängs. Fem delar fjärdeplatsen och hela fjorton (!) hittar vi på en trång niondeplats. Många spel väntar dock på att räknas in, så mycket kan och kommer att hända. Närmast väntar vi på facit av Battlefield 6 och Pokémon Legends: Z-A. Snart stundar recensioner av fyräventyret Keeper. Missa inte heller att, senast midnatt i morgon, tippa på Ninja Gaiden 4 och den mycket spännande comebacken Bloodlines 2 .

Säsong fem av FZ High Score, regler och resultat från tidigare säsonger hittar du här. Lyckas du nå pallen vinner du en exklusiv t-shirt att flexa med – och kanske mer än så. Rafflande!