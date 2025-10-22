"Inte bara snygga omslag, utan också tidlösa"

16 har gått vidare, 16 har slagits ut. Nu kliver ytterligare 32 omslag in i den stora turneringen. Hittar vi världens snyggaste omslag bland dessa? Det är upp till dig och hela FZ-communityt att bestämma. Värt att understryka är att det är snyggaste omslaget och inte bästa spelet vi röstar fram. Ibland kanske de rentav går hand i hand – du avgör! I den här omgången finns spel från 2023 men vi vrider också tillbaka klockan hela vägen till 1988. Inte bara snygga omslag, utan också tidlösa.

Andra delen av 32-delsfinalerna pågår veckan ut. Rösta alltså senast söndag den 26 oktober.

Så här går det till Sextiofyra omslag kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

