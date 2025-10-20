I need your clothes, your boots and your betygsgissning.

Nu startar sjätte säsongen av FZ High Score, medlemstävlingen där vi gissar snittbetygen på Opencritic för ett antal spel.

Nio titlar får plats denna säsong, som sträcker sig över november månad, och först ut är duon Europa Universalis V och Football Manager 26. Deadline för dessa två är torsdag den 30 oktober, så se till att rösta senast då.

Längre fram väntar årets CoD, stadsbyggarstrategi från Romartiden och hardcore-fps:ande från Ryssland. Hela spellistan nedan.

Spel Rösta senast Europa Universalis V 30/10 Football Manager 26 30/10 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 3/11 Rue Valley 6/11 Anno 117: Pax Romana 9/11 Call of Duty: Black Ops 7 10/11 Escape From Tarkov 10/11 Kirby Air Riders 17/11 Terminator 2D: No Fate 20/11

Femte säsongen puttrar på, och du kan fortfarande gissa betyg på The Outer Worlds 2 och Arc Raiders. För tre spel har tippandet låsts, och där väntar vi på att betygen ska stabiliseras innan vi låser snittet.

Info om både säsong 5 och 6 på FZ High Score-sidan, alternativt nedan.