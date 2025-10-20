Nu startar sjätte säsongen av FZ High Score, medlemstävlingen där vi gissar snittbetygen på Opencritic för ett antal spel.
Nio titlar får plats denna säsong, som sträcker sig över november månad, och först ut är duon Europa Universalis V och Football Manager 26. Deadline för dessa två är torsdag den 30 oktober, så se till att rösta senast då.
Längre fram väntar årets CoD, stadsbyggarstrategi från Romartiden och hardcore-fps:ande från Ryssland. Hela spellistan nedan.
Spel
Rösta senast
Europa Universalis V
30/10
Football Manager 26
30/10
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
3/11
Rue Valley
6/11
Anno 117: Pax Romana
9/11
Call of Duty: Black Ops 7
10/11
Escape From Tarkov
10/11
Kirby Air Riders
17/11
Terminator 2D: No Fate
20/11
Femte säsongen puttrar på, och du kan fortfarande gissa betyg på The Outer Worlds 2 och Arc Raiders. För tre spel har tippandet låsts, och där väntar vi på att betygen ska stabiliseras innan vi låser snittet.
Info om både säsong 5 och 6 på FZ High Score-sidan, alternativt nedan.
Det här är FZ High Score
FZ High Score är en tävling för alla FZ-medlemmar, som går ut på att gissa vilket snittbetyg ett antal spel får på samlingssiten Opencritic. Är man nära nog får man poäng: fler ju närmare du kommer. Rätt gissning ger 12 poäng, ett poäng ifrån ger 10 poäng, två ifrån ger åtta, sen sju, sex... Ja, du fattar. Säsong 4 pågår alltså september ut. De tre bästa belönas med tshirt och eventuellt lite roliga spelpryar.