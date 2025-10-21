Så var det dags för alla FZ-besökare att utse historiens 100 bästa spel! Vi på FZ-redaktionen släppte vår topp 100-lista förra månaden. En forskare med kofot, en häxare och en tvivlande gämgmedlem tog pallplatserna.

FZ:s favoritspel. Vilken är ditt?

Nu är det dags för er i FZ-communityn att en gång för alla spika er topp 100-lista!

Ni har först nominerat vilka spel ni vill ha med. Det blev cirka 650 stycken, så vi bad er vaska fram de 100 hetaste. I finalomröstningen (nedanför) finns alla 100 kandidaterna. Lägg din röst på den/de du tycker är bäst. Tänk på att det gäller tidernas bästa, så välj kritiskt – rösta bara på de bästa av de bästa.

Rösta senast onsdag den 5 november.

Vinnaren avtäcks i Fragzone-fredag (och på siten) fredagen den 7/11.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

► Lista – Tidernas 100 bästa spel, enligt FZ