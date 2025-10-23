Söndag är städdag – men inte på det tråkiga sättet. I dag plockar @Wakkaah fram högtryckstvätten och går loss på världens smuts i färska Powerwash Simulator 2. Och han sänder allt live på FZ Play, så du kan bekvämt följa hur det går.

Sändingen börjar klockan 18 i kväll och ses på Youtube (ovan) eller Twitch.