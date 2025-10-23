Söndag är städdag – men inte på det tråkiga sättet. I dag plockar @Wakkaah fram högtryckstvätten och går loss på världens smuts i färska Powerwash Simulator 2. Och han sänder allt live på FZ Play, så du kan bekvämt följa hur det går.
Sändingen börjar klockan 18 i kväll och ses på Youtube (ovan) eller Twitch.
Vinn spelet och forumtitel!!
BILD - VINN SPELET
I veckans skärmdumpstävling står ett ex. av Powerwash Simulator 2 (endast Steam-kod) och forumtitel på spel!
Så här tävlar du: ta en skärmdump från streamen. Redigera bilden eller lämna den som den är. Publicera den sen i FZ-forumets skärmdumpstråd. Där finns också tydliga regler och riktlinjer för tävlingen. Bästa bidraget vinner alltså spelet och forumtiteln.
Deadline är tisdag den 28/10 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.
Lycka till!