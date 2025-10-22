Att spela högtryckstvätt går hem i redaktionen, och blir därför helgnöje för flera av oss. Andra drabbas av höst, ytterligre andra av framtida Los Angeles, och en ska spela analogt.

Själv? Vad spelar du i helgen? Berätta i kommentarerna!

Mike Stranéus

Jag ska tvätta hela världen lilla mamma. Powerwash Simulator 2 fo hilvede!

Fredrik Eriksson

Powerwash Simulator 2 har släppts så jag släpper allt.

Tomas Helenius

Plump..? Hos föräldrarna i Dalarna spelar man analoga saker som kort, och jag ska dit. Men jag tar med Rog Xbox-maskinen och testar Keeper när de andra somnat. Kanske även RV There Yet?

Joakim Kilman

Något höstligt och rysligt får det bli. Jag är dock krasslig, så det får bli något lättspelat. Kanske spela lite Alan Wake bara för atmosfären. Eller spela om Sanitarium, kanske. Det var längesen sist.

Jonny Myrén

I väntan på att Arc Raiders ska släppas nästa vecka så tänkte jag påbörja en ny genomspelning av Cyberpunk 2077.

Joel Olsson-Svanfeldt

Tillbaka ut på slagfältet – jag har upptäckt tjusningen med att spela engineer och förstöra fordon. Och så blir det antingen att kika lite på nysläppta Dispatch, eller köpa Pokémon Legends: Z-A till Switch 2, jag får se vilket humör jag är på.

Jonas Vågström

Efter att ha fallit för både hype och grupptryck har jag hoppat på Battlefield 6-tåget. Med taskiga reflexer och dåliga knän gör jag mitt bästa för att hukandes pinga fiender och flankera efter bästa förmåga.

Johan Olander

Jurassic World Evolution 3. Kärlek i reptilform.