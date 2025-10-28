Efter knappt 100 recensioner låser vi Ninja Gaiden 4-betyget till 82 i High Score. Snittgissningen bland samtliga deltagare var 81, så det krävdes med andra ord höga poäng för att klättra.
@Tubb3 sitter stadigt i toppen av oktobersäsongen av FZ High Score. Ledning efter varje omgång och 42 poäng efter fyra spela är blott sex poäng från max. Nu är ledningen den största hittills: fem poäng före @Kosmosmos på 37 pinnar, som kliver upp som ensam tvåa i tävlingen. @Deekar och @Ralfet skuggar som delade treor på 35 poäng. Men än kan mycket hända. En kvartett spel ytterligare ska redovisas – Pokémon Legends: Z-A, Bloodlines 2, The Outer Worlds 2 och Arc Raiders. Men Tubb3 har satt sig i en gyllene position. Håller den hela vägen?
Säsong 6 igång
Samtidigt som oktobersäsongen går in i ett kritiskt skede har säsong sex av FZ High Score startat. Den kretsar kring de största och mest intressanta spelen i november. Om du ännu inte tippat är det hög tid att rikta blicken däråt och tippa på bland andra Black Ops 7 och Terminator 2D.
Det här är FZ High Score
FZ High Score är en tävling för alla FZ-medlemmar, som går ut på att gissa vilket snittbetyg ett antal spel får på samlingssiten Opencritic. Är man nära nog får man poäng: fler ju närmare du kommer. Rätt gissning ger 12 poäng, ett poäng ifrån ger 10 poäng, två ifrån ger åtta, sen sju, sex... Ja, du fattar. De tre bästa i varje säsong belönas med t-shirt och eventuellt lite kul spelprylar.