Hälften är utslagna ur turneringen som tids nog ska leda fram till korandet av världens snyggaste omslag. Man kan lugnt säga: det kommer inte bli lättare längs vägen. I sextondelsfinalerna får vi exempelvis en ren soulslike-duell: Elden Ring mot Bloodborne. 90-talsfavoriterna Monkey Island 2 och Duke Nukem 3D ställs mot varandra, och undertecknad kommer ligga sömnlös över matchen mellan Xcom 2 och Avowed. Tuffa val – men de måste göras!

Sextondelsfinalerna pågår till och med torsdag. Åttondelarna väntar därefter.

Så här går det till Sextiofyra omslag kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: Quake har slagit ut Ducktales 2 ( 66 % )

Prey har slagit ut Until Dawn (51 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Super Mario Bros. 3 har slagit ut Deus Ex ( 60 % )

Monkey Island har slagit ut Mass Effect: Legendary Edition (65 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Xcom 2 har slagit ut Turtles ( 54 % )

Avowed har slagit ut Dead Space (54 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Dragon Age: Origins har slagit ut Warcraft III ( 60 % )

Ōkami har slagit ut Battlefield 3 (57 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Alien: Isolation har slagit ut The Settlers 2 ( 70 % )

Ico har slagit ut Gris (57 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Castlevania har slagit ut World of Warcraft ( 56 % )

Bioshock: The Collection har slagit ut L.A. Noire (69 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Elden Ring har slagit ut Grim Fandango ( 65 % )

Bloodborne har slagit ut Super Mario Bros. (57 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Monkey Island 2 har slagit ut The Dig ( 63 % )

Duke Nukem 3D har slagit ut The Last Guardian (61 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Doom har slagit ut Final Fantasy X ( 78 % )

Wasteland har slagit ut Carmageddon (54 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Command & Conquer har slagit ut Wacraft II ( 62 % )

Kingdom Hearts har slagit ut Cyberpunk 2077 (53 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Firewatch har slagit ut Chrono Trigger ( 69 % )

Wolfenstein: The New Order har slagit ut Red Dead Redemption (57 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Diablo II har slagit ut The Last Ninja ( 82 % )

Max Payne 2 har slagit ut Final Fantasy VI (54 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Zelda: Breath of the Wild har slagit ut Dark Souls II ( 76 % )

GTA: Vice City har slagit ut Halo 3 (53 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Limbo har slagit ut Baldur's Gate II ( 56 % )

Starfield har slagit ut Dishonored 2 (51 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Heavy Rain har slagit ut Dungeon Keeper ( 65 % )

Oblivion har slagit ut Secret of Mana (51 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Shadow of the Colossus har slagit ut No One Lives Forever ( 68 % )

Fallout har slagit ut Metal Gear Solid 2 (58 %) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.