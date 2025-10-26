Hälften är utslagna ur turneringen som tids nog ska leda fram till korandet av världens snyggaste omslag. Man kan lugnt säga: det kommer inte bli lättare längs vägen. I sextondelsfinalerna får vi exempelvis en ren soulslike-duell: Elden Ring mot Bloodborne. 90-talsfavoriterna Monkey Island 2 och Duke Nukem 3D ställs mot varandra, och undertecknad kommer ligga sömnlös över matchen mellan Xcom 2 och Avowed. Tuffa val – men de måste göras!
Sextondelsfinalerna pågår till och med torsdag. Åttondelarna väntar därefter.
Så här går det till
Sextiofyra omslag kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket.
Bilden till höger visar turneringsträdet.
Detta har hänt:
Quake har slagit ut Ducktales 2 (66 %)
Prey har slagit ut Until Dawn (51 %)
Detta har hänt:
Super Mario Bros. 3 har slagit ut Deus Ex (60 %)
Monkey Island har slagit ut Mass Effect: Legendary Edition (65 %)
Detta har hänt:
Xcom 2 har slagit ut Turtles (54 %)
Avowed har slagit ut Dead Space (54 %)
Detta har hänt:
Dragon Age: Origins har slagit ut Warcraft III (60 %)
Ōkami har slagit ut Battlefield 3 (57 %)
Detta har hänt:
Alien: Isolation har slagit ut The Settlers 2 (70 %)
Ico har slagit ut Gris (57 %)
Detta har hänt:
Castlevania har slagit ut World of Warcraft (56 %)
Bioshock: The Collection har slagit ut L.A. Noire (69 %)
Detta har hänt:
Elden Ring har slagit ut Grim Fandango (65 %)
Bloodborne har slagit ut Super Mario Bros. (57 %)
Detta har hänt:
Monkey Island 2 har slagit ut The Dig (63 %)
Duke Nukem 3D har slagit ut The Last Guardian (61 %)
Detta har hänt:
Doom har slagit ut Final Fantasy X (78 %)
Wasteland har slagit ut Carmageddon (54 %)
Detta har hänt:
Command & Conquer har slagit ut Wacraft II (62 %)
Kingdom Hearts har slagit ut Cyberpunk 2077 (53 %)
Detta har hänt:
Firewatch har slagit ut Chrono Trigger (69 %)
Wolfenstein: The New Order har slagit ut Red Dead Redemption (57 %)
Detta har hänt:
Diablo II har slagit ut The Last Ninja (82 %)
Max Payne 2 har slagit ut Final Fantasy VI (54 %)
Detta har hänt:
Zelda: Breath of the Wild har slagit ut Dark Souls II (76 %)
GTA: Vice City har slagit ut Halo 3 (53 %)
Detta har hänt:
Limbo har slagit ut Baldur's Gate II (56 %)
Starfield har slagit ut Dishonored 2 (51 %)
Detta har hänt:
Heavy Rain har slagit ut Dungeon Keeper (65 %)
Oblivion har slagit ut Secret of Mana (51 %)
Detta har hänt:
Shadow of the Colossus har slagit ut No One Lives Forever (68 %)
Fallout har slagit ut Metal Gear Solid 2 (58 %)
16-delsfinalerna pågår till och med torsdag 30 oktober. På fredag inleds åttondelsfinalerna.