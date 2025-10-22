Bloodlines 2-betyget är spikat: svala 64. Snittgissningen bland FZ High Score-deltagarna låg på 77, så det säger sig självt: här var det många som var en bra bit ifrån de riktigt höga poängen.

Ett svårtippat spel ger utslag i topplistan. @Deekar som låg trea och sju poäng bakom toppen klättrar hela vägen upp till en tvåpoängsledning, före @FelixenS som i sin tur lyfter från fjortonde plats. @Tubb3 har legat stadigt i guldposition men ligger nu trea. Blott tre poäng bakom är dock ett utmärkt slagläge. Tre spel återstår i säsong fem: Pokémon Legends: Z-A och The Outer Worlds 2 låser vi inom kort. Arc Raiders-betygen, däremot, väntar vi på. Release i morgon. Rafflande!

Topp 10. Klicka på bilden för topp 100.

Säsong 6 igång

Samtidigt som oktobersäsongen går in i ett kritiskt skede har säsong sex av FZ High Score startat. Den kretsar kring de största och mest intressanta spelen i november. Om du ännu inte tippat är det hög tid att rikta blicken däråt och tippa på bland andra Black Ops 7 och Terminator 2D.