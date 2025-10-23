Nästa stora kapitel i den vackra sagan om det svenska spelundret kan vara på väg att skrivas. Arc Raiders från svenska Embark har gott om rutin från Dice och Battlefield bakom sparkarna. Förväntningarna har skruvats upp, och i kväll är det dags för release – du ser spelet i FZ Play!
@Wakkaah streamar från klockan 18.00 på Youtube och via Twitch.
Skärmdumpstävling!
Skärmdumpstävlingen fortsätter! Där kan du vinna en exklusiv forumtitel och för att göra det gör du så här: skärmdumpa Arc Raiders-streamen. Redigera bilden eller lämna den som den är, och publicera den i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel.
Deadline är lördag den 1/11 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.