Europa Universalis V inleder nästa månads releaseflod genom att släppas den 4 november. Den är också med i FZ High Score, där vi gissar snittbetyget på Opencritic. Deadline passeras vid midnatt, så det är hög tid att gissa betyget om du inte redan gjort det. In på FZ High Score-sidan och dra slidern till den siffra mellan 1-100 som du tror snittet landar på.

När du ändå är där kan du fortsätta tippa betygen på övriga spel denna säsong. Vi har bland annat CoD: Black Ops 7, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment och (några av) Disco Elysium-avhopparnas nya, Rue Valley.

Nedan alla spel som ingår i säsong 6 av FZ High Score, som gäller spel som släpps i november. Femte säsongen (oktober) är fortfarande igång. Båda samsas på FZ High Score-sidan.

FZ High Score: säsong 6