Vi står på tröskeln till nästa generation spelkonsoler. I november släpps nya Xbox och Playstation med bara några dagars mellanrum, och uppladdningen har varit spänd som en fiolsträng. Sony har långa stunder spelat med Playstation 5-korten tätt intill kroppen, medan Microsoft stadigt slängt ut munsbitar med information om sina två nya maskiner – Xbox Series X och Xbox Series S.

Microsoft är också först med att förse oss med en next-gen-maskin – FZ har i ett par veckor haft tillgång till en Xbox Series X, den kraftfullare av de två nya Xboxarna. Och här följer våra första intryck i väntan på den fulla recensionen, den läser du närmare premiären den 10 november.

Vi ska börja med att understryka att vår Xbox Series X-konsol inte nödvändigtvis är den slutgiltiga. Framförallt mjukvara och gränssnitt kan komma att uppdateras till premiären. Men i stora drag är det är det här samma konsol som släpps om några veckor, med samma mått, utseende, prestanda och funktionalitet.

Xbox One X ser inte ut som andra konsoler. Genom hålen blåser en stor fläkt ut varm luft.

Med sin rätblockiga form skiljer sig Xbox Series X från hur konsoler brukar se ut. Formen är som om du skär en Xbox One mitt itu och lägger de två halvorna på varandra. Finishen är mattsvart, utseendet stramt avskalat Två av de fyra sidorna är nästan helt rena, med en infräst Xbox-logotyp på den ena och fyra diskreta upphöjningar som fötter på den andra om du tänker ha konsolen i horisontellt läge. På framsidan stjäl On-knappens lysande Xbox-logga uppmärksamheten från några få knappar och uttag. Kontakter för ström, bild, tillbehör, nätverk och lagring samsas på baksidans nedre del. Undertill sitter en cirkelformad, ej avtagbar fot att ställa maskinen på.

Ställd sida vid sida med Xbox One-generationen syns släktskapet tydligt: Microsofts designers bygger vidare på samma strama formspråk. Räta linjer och ett utseende som vissa kallar industriellt. Det enda som bryter minimalismen är ovansidans många små cirkelformade ventilationshål där varmluft blåser ut. Hålen är gjutna i en halvcentimetertjock skiva och en snygg detalj är att undre delen målats grön så att en stor Xbox-grön cirkel syns från vissa vinklar.

Visst syns släktskapet? Xbox Series X ovanpå Xbox One X.

Det är vanligtvis pirrigt att starta en ny konsol för första gången. Men med Xbox Series X blir det en mild besvikelse, för vi möts av nästan exakt samma gränssnitt som hos Xbox One. Det är en konsekvens av Microsofts strävan att sudda ut plattformsgränser och låta dig köra dina spel på valfritt system, och därför har Series X och One mer eller mindre identiska gränssnitt. Bra eller dåligt är förstås en smaksak, men det ger lite samma känsla som när man uppdaterar från gammal till ny Iphone. För ett antal tusenlappar får du en avgjort bättre produkt, men med ett utseende reinkarat exakt som förut. Och en del av nyhetens behag går förlorad.

Det är möjligt att Microsoft uppdaterar gränssnittet till release, men också handkontrollen ger en känsla av repris. Nyheter och förändringar finns där: mindre latens, säger Microsoft. Styrkorset är en blandning av just styrkors och den skålformade varianten som finns till Xbox Elite-kontrollen. En ny Share-knapp har trängt sig in strax under Menu- och View-knapparna på framsidan. Greppdelen har blivit knottrig eller skrovlig för minskad halkrisk. Och det har filats i det lilla med mått och vinklar. Men muskelminnet anammar gamepaden utan frågor och protester – den känns likadan. Och ställer vi längtan efter nyhetens behag åt sidan är den nya Xbox-dosan utmärkt. Förstås – Xbox-kontrollerna har varit fantastiska sen 360-tiden.

Gränssnittet hos Xbox Series X (ej slutliga versionen) är väldigt likt Xbox One. Ser du skillnad? Share-knappen och styrplattan avslöjar Xbox Series X-kontrollen (vänstra).

Microsoft har med Phil Spencer i spetsen gjort klart att de inte tänker förlora kampen om köparna en generation till, och med bred bakåtkompatibilitet har de ett skarpladdat vapen. Det innebär att spel från fyra Xbox-generationer blir tillgängliga på Series X (och S). Inte samtliga titlar, men många. Alla Xbox One-spel som inte kräver rörelsesensorn Kinect funkar, liksom alla de till original-Xbox och Xbox 360 som i dag kan köras på One. Det betyder att ett par tusen spel står till buds från dag ett, och alla som är kompatibla kan köras direkt, utan kostnad, vare sig du har dem på skiva eller digitalt.

Det är inte bara generöst, utan också viktigt för att den nya Xboxen inte ska vara en superhjälte utan jobb när den anländer. Mängden nya spel är förstås begränsad, som vanligt vid generationsskiften. Ett tjugotal spel står redo vid release, men alla är inte nya och Microsoft själva levererar inget nytt storspel alls till premiären – 2020 får vi klara oss utan nästa Forza, Halo Infinite, Fable, Hellblade 2 och allt som Microsofts många nyinhandlade studior har på gång. Framtiden lovar gott, men det är superviktigt att det finns bra spel tillgängliga redan nu när den släpps. Xbox Ones namn och försäljning solkas ju av att den har så få egna bra, storsäljande AAA-spel. Den stämpeln kan Series X ducka med ett starkt spelutbud och lockande tjänster från start. Vilket den har, även om den får förlita sig på gamla titlar då de helt nya storspelen dröjer.

PS4 Pro, Xbox Series X och Xbox One X.

Den nya, kraftigare hårdvaran låter Xbox Series X trycka ur sig vackrare grafik i högre framerate än föregångarna. Men den hårdvarunyhet som märks tydligast är den nya snabba lagringen och hur mycket den skalar ner laddtiderna. Steget från stenåldersmediet hårddisk till en kvick intern SSD-enhet gör underverk, de snabbare laddningarna får hela hela upplevelsen att känns pigg. Där kommer också quick resume in, en funktion som på några korta sekunder låter dig återuppta spel där du lämnade dem (läs vårt quick resume-test).

Också med en extern, USB-ansluten SSD kortas laddtiderna ner. Från en extern SSD kan Xbox One-spel köras på Series X, och när vi nyligen testade det blev det samma laddtider från den externa som från konsolens interna lagring. Alltså snabbare än en extern SSD på Xbox One X. Än så länge har vi bara fått testa ett fåtal Xbox Series X-spel på maskinen, och av dessa är det bara Dirt 5 som inte redan finns till Xbox One-generationen. Det ska också sägas att spelen är förhandsversioner som kommer uppdateras innan release. Ha det i åtanke om du ser buggar i filmerna.

Dirt 5 glädjer ögonen med vacker ljussättning och hög detaljrikedom. Men utseendet varierar mellan olika banor: vissa vackra, på andra ser snön nästan smutsig ut, och detaljrikedomen brister. Via menyn får du välja mellan hög framerate eller hög bildkvalitet. I första läget spottar konsolen ur sig 120 bilder per sekund, om du har en tv som stödjer det (annars får du 60 stabila bilder/sekund). Kvalitetsläget är vackrare, men körkänslan sjunker tillsammans med den lägre frameraten (gissningsvis omkring 30 bilder per sekund). Dessutom lider bilden ofta av grov tearing mitt i när den rör sig i sidled.

Vi har också kört Series X-versionen av Yakuza: Like a Dragon. Det släpptes till PS4 i Japan i början av året, och när det nu kommer till väst både till gamla och nya konsoler ser det inte ut att vara byggt med nästa generations grafik som högsta prioritet. Men tre grafiklägen låter dig välja antingen hög framerate (60 bilder/sekund), hög upplösning (4K) och ett mellanting med lite nedskalad grafik och dynamiskt växlande upplösning. Med de omgångsbaserade striderna känns framerate-priset för snyggare grafik lättare att betala än i Dirt 5, men det är ändå inga jätteskillnader mellan alternativen.

Det behövs mer tid och framförallt fler nya spel för ett defintivt omdöme om hur bra Xbox Series X är, och det här är som sagt bara våra första intryck. Men känslan är positiv. Den nya Xboxen känns som ett större prestandamässigt kliv framåt än vanligt vid generationsskiften, och det ska vi först och främst tacka den rappa SSD-lagringen för. Den storskaliga satsningen på bakåtkompatibilitet minskar risken för att du sitter där med en kraftfull ny konsol och känner att du inte har något att spela på den. Samtidigt ska vi inte blunda för det faktum att de nya storspelen kan dröja.

Köpa eller inte köpa, det är frågan. Och vi kommer besvara den i vårt fullstora test av Xbox Series X (och lillasyskonet S) närmare premiären den 10 november.

