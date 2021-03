"Kan se vad de känner: ilska, sorg, rädsla, glädje"

Life is Strange bekänner färg. Efter en tvåa som slank hit och dit (spela Tell Me Why istället) tar Life is Strange: True Colors sitt känslospel till nästa nivå – bokstavligt talat. Dontnods berättelser är en "teen-angsty" mix av vardagliga känslor och exotiska superkrafter. I True Colors är din kraft just känslostyrd. Alex har en gåva (eller "en förbannelse", som hon uttrycker det). Hon ser en aura kring människor och kan se vad de känner: ilska, sorg, rädsla, glädje.

Känslor hon kan förstå om hon ger sig hän, och som "infekterar" henne om de blir för stora.

Att kalla Life is Strange för en Dontnod-serie är förresten orättvist. De gjorde visserligen både ettan och tvåan, men Before the Storm gjordes av Deck Nine. De gör också True Colors.

"But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here?" sjunger Alex. Alex känner vad andra känner. En superkraft? Eller en förbannelse? Räkna med tårar. Alex och hennes bror återförenas efter många år.

Zak Garriss är regissör och beskriver det nya äventyret som "ett kärleksprojekt".

I grunden är det ett spel om empati, om hur vi möter varandra. Berättelsen drivs av ett komplext mysterium och övernaturliga inslag.

Platsen är ny, ensemblen likaså. Ett undantag finns. Steph från Deck Nines Before the Storm gör comeback. Hon talar dock sällan om sitt förflutna i Arcadia Bay, men minnena finns kvar.

Haven Springs är staden där känslorna sprudlar och ett mysterium vecklas ut. En amerikansk håla med en touch av fantasy. Soldränkt, sorgfri, med porlande bäckar och blommor av alla färger och slag, omgiven av snöpudrade fjälltoppar. Att ett spel som redan i sin tematik blandar det overkliga med det vardagliga också har en skådeplats som gör detsamma känns helt rätt.

Haven Springs kombinerar trolsk sagoby med amerikansk småstad. Ensemblen är ny, men det finns ett undantag. Utforskandet ska beredas större plats, lovar Deck Nine. I spelets nav finns ett mysterium. Såklart.

Life is Strange: True Colors vet vad det är, och hymlar inte med det för en sekund.

"En amerikansk håla med en touch av fantasy"

Det har också hyfs att ta serien till nya nejder. Haven Springs är öppnare än tidigare delar någonsin varit, med chanser till utforskande och sidospår. Tvåans fem kapitel spreds ut under femton månader, men True Colors har den goda smaken att landa i ett paket i september.

För första gången känner fosterhemsbarnet Alex att hon har hittat hem. Det vill säga, ända tills en så kallad "olycka" slår allt i spillror och paradiset på jorden blir ett helvete. Det nya livet hann knappt börja. Ändå är jag nyfiken på vart vi är på väg. Känslostormar och deckargåtor blandas med mjuk indiepop och spirande romantik. Livet är ändå bra konstigt.

Life is Strange: True Colors både börjar och slutar 10 september på pc, de två Playstation-konsolerna, Xbox-formaten samt Google Stadia. Med extra stark känslosås, förstås.