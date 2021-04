Besviken på Cyberpunk 2077 men fortfarande sugen på att actionrollspela i en framtida metropol, dränkt i regn och neonljus och styd av jätteföretag? Håll då ett öga på The Ascent.

I Uppsalastudion Neon Giants debut ser du världen snett ovanifrån. En värld styrd av företaget The Ascent Group, men när det helt utan förvarning släpper greppet om både staden och dess invånare inträffar kaos och oreda. Där ska du, ensam eller i co-op med upp till tre andra, utrusta dig själv för att försöka överleva.

Cybernetiska implantat är framtiden. Spela själv eller io co-op för upp till fyra, lokalt eller online.

Häromdagen fick jag se en gameplay-film där två av utvecklarna – Arcade Berg och Tor Frick – spelade och berättade om sin skapelse. De visade hur du har mängder av valmöjligheter för din karaktär så att du själv utformar dess styrkor; du väljer vapen, utrustning, utseende, sköldar, kläder, aktiva och passiva abilities, med mera. Bäst var ett par brallor med grenen så lågt att MC Hammers gamla slagdänga "You can't touch this!" rullade igång i bakhuvudet. Tyvärr får jag inte visa deras gameplay-film, men den här trailern ger en överblick.

Du och dina medspelare söker orsaken till att jätteföretaget plötsligt försvann, och ni undersöker och låser upp banan allt eftersom. I strid handlar det om att läsa av och utnyttja omgivningarna, säger utvecklarna. Att spelarna kan ta skydd bakom saker i miljön gör positioneringen viktig, och du kan välja att skjuta lågt eller högt, vilket ger fienderna olika sorters bekymmer. Om ni stöter på en grupp fiender som verkar för svår kan ni söka alternativa vägar för att slippa strid eller hitta enklare motstånd. Och om du är missnöjd med vad din karaktär kan letar du upp en Grafter i en hubb, där du kan ändra så lite eller så mycket du vill för att passa situationen. Oklart om du kan döpa din karaktär till Michael Jackson, dock.

För klent utrustad? Utrusta dig bättre.

Strider och miljörer ser bra ut, men jag imponeras minst lika mycket av hur levande staden känns. I en sekvens bränner spelaren av ett par skott med maskingeväret. Någon vrålar "Fucking hell!" och folk flyr i panik. Detaljer är viktiga: matmarknader, hi-tech-känsla, liv och rörelse och överallt blinkande neon. Den cyberpunkiga känslan finns definitivt där. Och alla vapen och banor har byggts manuellt, enligt utvecklarna med stor omsorg om detaljerna.

Om det räcker för att ge Neon Giants debut höga betyg återstår att se. The Ascent släpps till pc, Xbox One och Xbox Series X/S någon gång under 2021. Kommer även till Game Pass på releasedagen. Svar då.