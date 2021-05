Ratchet och Clank sliter upp en reva i tidsrymden som än kastar oss tillbaka till igår, än rakt in i framtiden. Tugget om att Ratchet & Clank: Rift Apart skulle vara "världens snyggaste spel" är inga tomma ord. Det glänser, sprakar och blixtrar om det här Playstation 5-exklusiva spelet. Det lär komma ännu läckrare titlar men den 11 juni 2021 sitter det ohotat på tronen.

Fast i min värld är det något helt annat med Rift Apart som får hjärtat att sjunga. Det här är ju uppföljaren till Future-tetralogin. Framtiden kom av sig till PS4 men äntligen följs Tools of Destruction, Quest for Booty, A Crack in Time och Nexus upp.

"Är de så gamla? Är JAG så gammal!?"

Det är värt att firas – och så blir det. Det har gått åtta år sedan cliffhangern i Nexus, och åren har samtidigt rullat på i Ratchet & Clank-universumet. Nu ordnas ett jättepartaj på stadsplaneten Megalopolis för att tacka de två hjältarna för lång och trogen tjänst. (Jösses, är de så gamla? Är jag så gammal!?) Det är ballonger, folkfest, Captain Qwark-instick och jubel.

Jaha, det blev en sån dag. Igen. Världens läckraste spel just nu? Sannolikt, ja. Inte i bild: Rivets superfluffiga svans.

Clank tar också chansen att plocka upp den lösa tråden som dinglat sedan Nexus-finalen. Efter alla år har han lyckats laga Dimensionatorn. Nu kan Ratchet till sist resa till andra dimensioner där han inte är galaxens sista Lombax. Ratchet fryser till när han får beskedet.

Vilka tankar som hinner tänkas lämnas osagt, för precis då kraschar festen. Vår duo behöver bara ge varandra en snabb blick innan Clank hoppar upp på Ratchets rygg. Dags att rädda dagen.

Dr. Nefarious stjäl Dimensionatorn men som den slipade nemesis han är nöjer han sig inte med detta. De svävande plattformarna vi står på sliter han itu och det enda som fortfarande håller ihop dem är tunna trådar – som råkar vara perfekta för grindrailing. Det är ett vackert kaos. Nefarious släpar plattformarna i sin orimligt starka farkost och när han svänger kränger marken vi står på. Detta samtidigt som monsterhorderna väller in på den sönderfallande scenen.

Uspen med Rift Apart är den andra dimensionen Nefarious släpar oss in i. Den är på många sätt motsatsen till den vi kom ifrån. Om livet hemma var ljust är det här betydligt kämpigare. Om Nefarious var känd som en evig loser i den andra är detta en värld där han ständigt vinner.

Skidd McMarx känner vi som "bro", "dude" och skejtare. Här är han i stället Phantom, en maskerad motståndsman. Ratchet & Clank: Rift Apart kommer vara fyllt med sådana här skruvade "comebacks". Den mest betydelsefulla står dock Rivet för. Denna dimensions svar på Ratchet.

Vi hoppar en bra bit framåt i spelet. Rivet och Clank (utan Ratchet) landar på en slags vilda västern-planet med gruvor, kanjoner och misstänksamt folk som stänger dörren om sig när de ser duon komma farande. Med sin vita päls med blå detaljer och rosa nos är Rivet söt som socker. Dock med en protes till arm och betydligt mer skit under naglarna än Ratchet.

Om Ratchet är naiv är Rivet realist. Hennes liv har varit ensamt och utsatt. Insomniac lekte med tanken på att göra henne till en ondskefull variant av Ratchet. Så blev det definitivt inte. Lindsay Thompson, senior cinematic animator, menar att Rivet snarare blev ett "hjärteprojekt".

Hon är lite av en ensamvarg i en farlig värld. Lite tafatt i sociala situationer, men tuffare än alla andra. Även om hon är hård på ytan så är hon sårbar inuti. Hon är så viktig för oss alla på Insomniac.

Med Rift Tethern rör du dig genom tid och rum på slagfältet. Välkommen till ett universum där Dr. Nefarious alltid vinner.

Om Rift Aparts yta skiner starkare än någonsin finns ett klassiskt Ratchet & Clank (& Rivet) därunder med en tokig uppsättning vapen. Här finns en sprinkler som förvandlar motståndet till buskage, där har vi en blixtrande Lightning Rod, och så finns Mr. Fungi. En granat som vecklar ut sig till en svamp som skjuter laserskott med sina pekfingrar. (Det där var en konstig mening.)

Arsenalen innehåller väntade inslag, men med Dualsense-knep. Burst-pistolen skjuter ur sig floder av skott. Ja, i alla fall om du trycker in triggern halvvägs. Om du pressar den hela vägen blir floden i stället en tsunami. Det är så Rift Apart känns: klassiskt med nya twistar.

"Det är så Rift Apart känns: klassiskt med nya twistar"

Rivet väggspringer, skjuter ner piratsvärmar, och väjer undan samtidigt som hon vecklar ut sig som ett dragspel. Finalen av den här korta demonstrationen är vansinnig. En robot stor som en skyskrapa sätter av efter Rivet och Clank som glider längs en räls som tar dem ner i gruvschakt som plåttitanen försöker rasera. Duon far längs jättens axelparti samtidigt som dennas enorma fingrar girigt sträcker sig efter dem. Det är bländande, intensivt och så väldigt mycket Ratchet & Clank.

Framtiden för Ratchet & Clank: Rift Apart inleds den 11 juni exklusivt till Playstation 5. Jag längtar.