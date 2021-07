När små, kreativa och oberoende kreatörer köps upp av någon av de stora drakarna går varningsflaggorna snabbt i topp på många håll. En oro slår rot och det surras kring att det här "ondskefulla jätteföretaget som bara vill tjäna pengar" (vilket företag vill inte det?) ska svälja lilleputten med hull och hår, och spotta ut delarna som blir över (det har hänt förut).

När Microsoft köpte Double Fine och Schafers gäng blev en del av Xbox Game Studios ringde åtminstone inte mina varningsklockor. Snarare kändes det som en lättnad. Tim och co har haft kroniskt svårt att hålla schemat, och även i pengar. Kickstarten för Broken Age blev en kolossal succé men detta till trots kände sig Double Fine nödgade att be oss om ännu mer kosing.

Därför tror jag: Microsoft-uppköpet av Double Fine var en bra sak. Punkt.

Angst. Mycket angst blir det i de inre liven. Sveriges mästerkock har mycket att lära av Psychonauts 2:s matlagningsbana. Svårflirtad jury. Den papperstunna avbilden kan röra sig friare än Raz själv, och är ganska söt/störd.

Utvecklarna slipper fundera så mycket på budgeten och kan ägna sig åt kreativt knas. Schafer och scheman är för övrigt fortfarande inte goda vänner. Releasen 2018 blev 2019 som blev 2020, och här är vi alltså nu. 25 augusti är det äntligen dags. Väl? Ja, jag tror vi vågar hoppas.

År har lagts till år men ironiskt nog har det bara gått dagar i spelet sedan såväl första spelet som VR-bryggan Psychonauts in the Rhombus of Ruin. Banden till de gamla äventyren är starka.

Liksom likheterna. Plattformsäventyret med Razputin, "Raz", i spetsen handlar då som nu om stor komisk tajming med ännu större hjärta, och resor mellan yttre och inre världar. Inledningen lurar mig att tro att detta är Psychonauts-agenternas näste – och det är lätt att känna med Raz som sitter fast i ett kontorslandskap där bara klocktickande och tangentbordsknatter hörs.

Men icke. Detta är forne tandläkaren Lobotos inre liv. En ständig antagonist i Psychonauts som nu luras i att han är årets anställd, så att Raz och gänget i sin tur kan lura honom att säga vem som egentligen drar i trådarna. Om det är så enkelt...? Ha! Loboto må vara galen, men han är inte dum.

Sakta förvandlas kontorslandskapet till en vämjelig röra av kött och tänder där upp är ner och ner är upp. Glöm inte att skölja och spotta. Lite tandläkarskräck har jag nog trots allt.

Kontrollerna och kameraarbetet är som natt och dag jämfört med ettan, och visuellt sett är det här en smällkaramell. Ändå är det Psychonauts ända från tårna till den skruvade hjärnan. Hundratals "figments" som ska samlas, emotionellt bagage som sorteras och kassaskåp med spring i benen (?), där inlåsta hemligheter är dolda. Jo tack, det här är ett collect-a-thon.

Raz har mer än spring i benen och insprängt mellan akrobatiskt plattformande finns strider med (mar)drömska figurer. Ånger som bränns med pyrokinesi och små, näpna censurfarbröder jag dunkar gula och blå genom att hiva allt på dem (med telekinesi, givetvis).

Det är roligt att spela och roligt att bara vara i de här världarna. Tandköttsbonanzan är bara början för snart kutar jag runt i böcker där bokstavsraderna blir plattformar. Jag bryter gamla tankemönster och kopplar samman dem med nya. Resultatet blir... inte vad jag hade trott. Härligast och svettigast är matlagningsshowen med en måttligt imponerad jury där jag, på tid, tvingas koka ägg och hacka (levande) grisar, för att sedan fräsa (det levande) baconet.

De mer följsamma kontrollerna gör striderna roligare. Cassie har svårt för sina olika drag. Bäst att låsa in dem, tänker det dominerande draget. Kram? Dömande tankar är svåra att handskas med.

Emellan hjärngympan krossas drömmar. Raz landar i det faktiska Psychonauts-högkvarteret, men i stället för att bli en av gänget får han nöja sig med att bli praktikant. Det ena leder till det andra som leder till att en Razputin i bara underkläder balanserar på en tunn tråd utanför komplexet. Första dagen på nya jobbet är inget att skoja om.

Skojigt har jag dock tillsammans med Psychonauts 2. Precis hela tiden. Det sägs att de längsta resorna görs i vårt inre, men resan in i Tim Schafers inre är på en helt egen nivå.

Fotnot: Förhandstitten avser Xbox Series X-versionen. Psychonauts 2 släpps till pc, PS4, XB1 och Xbox Series den 25 augusti. På Xbox och pc blir det också tillgängligt via Game Pass.