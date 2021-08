Under kvällens Xbox-event på Gamescom var ett av lockropen Forza Horizon 5, den vrålsnygga open world-arkadracern som ser ut att kunna förgylla spelhösten.

Det bjuds på gameplay-film genom spelets inledning, där vi stiftar bekantskap med Mexikos vilt varierande miljöer – från bilar som släpps ner från luften (på bästa battle royale-manér till) i en vulkan till öken, tät skog och salta stränder. Bilar som visas är klassiker som Porsche 911 och Chevrolet Corvette, hybridbesten Mercedes-AMG One och en nutida variant av "OJ, han flyr!"-kärran Ford Bronco. Se filmen med egna ögon – ovan.

Nyligen hölls en frågestund med creative director Mike Brown, där FZ var med. Han berättade att utvecklingen drog igång för tre år sen med ambitionen att göra Forza Horizon 5 till seriens största och mest varierade spel, och att de olika miljöerna gjorde att Playground valde att förlägga det till Mexiko.

I kampanjen har det gjorts tydligare vad du ska göra, något som enligt Brown inte alltid var klart i föregångaren. Det ska också bjudas mer frihet om du bara vill åka runt och upptäcka saker (Mexikos turistbyrå lär jubla). Där passar nog det nya snälla spelläget Tourist bra, likaså några nya drive assists.

Årstiderna växlar liksom tidigare varje vecka, men du kommer behöva komma högt upp för att stöta på snö. Vindar kommer spela en stor roll, och under orkansäsongen påverkas såväl vattennivåer som sikt. Och med byggläget Event Lab får communityn chans att knåpa ihop sina egna race. Där ska det mesta vara möjligt; det finns material från alla Forza Horizon-titlar, du kan skapa regler lite som du vill. Det ska till och med gå att bygga annat än bilspel, menar Brown.

Min fråga om framerate och upplösningar för de fyra Xbox-modeller spelet släpps till (One, One X, Series S, Series X) förblir dessvärre obesvarad. Playground sa tidigare i somras att spelet körs 30 bilder per sekund i 4K-upplösning på Series X, men att ett prestandaläge höjer frameraten till 60 bilder per sekund.

Forza Horizon 5 släpps den 9 november till alla aktuella Xbox-konsoler och pc. Det kommer förstås också till Game Pass på releasedagen.