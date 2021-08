Jag har aldrig ångrat ett åk i Theme Park eller Rollercoaster Tycoon, men sedan Planet Coaster har jag heller inte trånat efter någon ny management-kick. Subgenren kämpade länge med att hitta sin 3d-form och när det äntligen skedde 2016 kändes det som om vi var i mål.

Park Beyond är beviset på att det finns fler vägar att utforska. Att genren har mer att ge.

Limbic har gett oss flera Might & Magics och 2019 tog de över den bananrepublikanska stafettpinnen i och med Tropico 6. Nu tänker de bokstavligen ta Planet Coaster-konceptet ännu längre in i framtiden. "Impossification" är begreppet som strösslas över Park Beyond. Louis Vogt, level designer, är noga med att påpeka att initiativet varken handlar om något overkligt eller sci-fi-idéer utan faktiskt är teknik som är grundad i verkligheten, om än långt före sin tid.

Ju omöjligare desto bättre, är Park Beyonds melodi. Pariserhjul 2.0. På nära håll är det slående likt Planet Coaster. "Wiiii!" Impossification ska gå igen i butiker och restauranger också. Hur vet vi inte än.

Impossification-teknologin forskas fram och resulterar exempelvis i en ponnykarusell som vecklar ut sig i flera våningar. Den liknar en maffig, bisarr bröllopstårta. Pariserhjulet på Liseberg är ärligt talat det tråkigaste jag vet men i Park Beyond-formen får vi ett intrikat virrvarr av kuggar, där varje kugge motsvarar ett pariserhjul. Det ser mäktigt ut och också hyfsat livsfarligt. Limbic poängterar dock: inga dödsolyckor. Förmodligen ett besked som inte alla gläds åt.

I grunden är alla åkattraktioner klassiska, så som bläckfiskkarusellen. I sin första form är den inte mycket att ha men i steg två tillkommer ett enormt akvarium som gästerna skjuts ner i, och i sin tredje form kastas gästerna runt av bläckfiskarmarna. Det ser helt (åk)sjukt ut.

Bergochdalbanorna fått samma behandling och vagnarna kan skjutas rakt över kartan. Gröna Lund har mycket att lära.

Bortom denna usp finns vardagen för management-ivrarna. En budget som måste gå ihop, priser på burgare som ska pressas, anställda som helst inte ska vara helt utan kompetens (men ändå billiga i drift). Slutligen har Park Beyond ytterligare en eget ess i rockärmen: en storykampanj. Jag får inte se mycket men jag är redan tveksam till klämkäcka npc:erna som ska guida mig rätt. Olika uppdrag utlovas med beslut att fatta och oväntade twistar att dras med i.

Till sist är det dock Impossification-initiativet som slår ett slag för att det finns ett liv efter Planet Coaster. Detta ska även gå igen i snabbmatsrestauranger och butiker, men exakt hur vill Limbic ännu inte svara på. Jag får se en konceptskiss för en abnorm kebabsnurra, med tillhörande svärd och eldkastare. Det sätter fart på fantasin. Undrar hur Impossification-toaletter ser ut?

Fotnot: Park Beyond släpps under 2022 till pc, Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna.