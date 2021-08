Vid det här laget är Arkane Studios formula vedertagen. Med Dishonored-spelen fick vi mördarlekstugor och med Prey utforskade de öppenhet och hur man gör miljöer du återvänder till flera gånger attraktiva och spännande. I Deathloop kombineras båda dessa saker med Måndag hela veckan-loopar och försök till en mer humoristisk framtoning. Och jag förstår verkligen varför folk inte riktigt greppat vilket upplevelse som väntar, trots otaliga officiella videos som försökt förklara upplägget.

"Jag har lirat cirka fem timmar och först nu börjar jag verkligen komma in i spelet"

Det är för det första svårt att ta sig ett loopande tidsperspektiv då storyn är så tight knuten till just detta. Och du kan vara lugn - vi varken får eller vill spoila varför huvudkaraktären Colt gång på gång vaknar upp på den mystiska ön Blackreef. Jag har lirat cirka fem timmar och först nu börjar jag verkligen komma in i spelet, dess rytm och vad det försöker göra både gameplay- och berättarmässigt.

Arkane själva vill med bestämdhet hävda att Deathloop inte är en roguelike men det råder inga tvivel om att det vilar på en stomme av repetition som i sin tur ska leda till bemästrande. Colt vill mörda åtta personer på Blackreef för att undkomma loopen som gör att varje dygn på ön startar på samma sätt. Han har bara dessa 24 timmar på sig, uppdelade i fyra block, att hitta och döda personerna som han tror är ansvariga för hans fångenskap.

Det ska vara lingon till blodpudding, inte hallon!

För det behöver du såklart vapen, och senare förmågor, men dör du eller överlever hela dagen förlorar du eventuella puffror du kommit över. Tills du lyckas komma underfund med hur du sparar vapen, även när loopen nollställs. Efter varje avslutat tidsblock kan du använda en resurs du finner ute i världen för att säkra delar av arsenalen. Såväl vapen som förmågor och uppgraderingar kan sparas. Denna valuta är såklart begränsad så du måste aktivt välja vad du tar med dig till nästa varv och vidare. Efter några timmar har du lyckats spara ihop till en personlig liten arsenal och kan börja ta dig an de lite svårare utmaningarna.

Akimbon är den bästa bimbon

Risken att förlora förmågor, vapen och uppgraderingar du inte framtidssäkrat gör att varje uppdrag får en annan nerv än i till exempel Dishonored, där i alla fall jag (miss)brukade snabbspar och snabbladdning som en del av upplevelsen. Man kunde vara kreativ utan att riskera mer än sekunderna det tog att ladda om försöket. Och att inte jämföra den nerven med vad roguelike (eller roguelite om vi ska kompromissa) grundar sig i vore bara fel.

Förmågorna får du genom att mörda nämnda personer då var och en har kanaliserat öns krafter på sitt eget, unika sätt. En kan teleportera sig, en annan kan bli osynlig medan en tredje lärt sig länka personers öden med varandra. Dishonored-spelare känner säkert igen några av färdigheterna och det är med hjälp av dem, och information, som Colt kan övervinna de till synes omöjliga oddsen. I princip varje runda lär du dig något nytt, får någon viktig ledtråd om var måltavlorna kommer befinna sig, deras svagheter eller något så enkelt som en pinkod till ett låst utrymme. Till slut är du välutrustad med såväl puffror som förmågor, samt information som hjälper dig att göra slut på alla betydande fiender under ett och samma dygn.

Åh hjälp det brinner va!

"Det tände en liten eld inom mig"

Jag kom inte ens i närheten av att vara redo för några sådana bedrifter under mina timmar med Deathloop, men det tände en liten eld inom mig. Samma sorts nyfikenhet som storyn och bandesignen i Dishonored satte fyr på. Det här är definitivt ett Arkane-spel. Det som gör mig lite orolig är just repetitionen. Det blir många återbesök i samma miljöer och trots att de ter sig väldigt annorlunda beroende på när på dagen du besöker dem, hoppas jag att förutsättningarna skruvas om ännu mer under spelets gång. Fienderna verkar heller inte vara av det klyftigare slaget. Fransoserna har dock inte gjort mig besviken än så förhoppningsvis landar deras ambitioner rätt även denna gång.

Deathloop släpps på Playstation 5 och PC den 14 september. Gameplay i denna förhandstitt fångat på den förstnämnda i Performance-läget.