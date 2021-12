I somras stod det klart att de två Assassin's Creed Valhalla-expansionerna vi fått – Wrath of the Druids och Siege of Paris – inte innebar slutet för de mytiska vikingaäventyren. För första gången i seriens historia skulle vi få ytterligare ett år med expansiva upplevelser, och nu är det nära. Den 10 mars sveper Eivor återigen en mystisk brygd för att svepas i väg till fornnordiska sagor.

Dawn of Ragnarök låter oss ännu en gång axla Odins mantel (och ögonlapp). Baldr, Odins son, har kidnappats och förts till Svartalfheim, med löfte om ett äventyr på "35 timmar" på en area som motsvarar "en tredjedel" av Vallhallas version av England. Det jag får se under Ubisofts presentation tyder också på en spännvidd av miljöer, från underjordiska smedjor till gyllene bergstoppar.

Eld och is är i centrum för Odins nya tricks. En ny mytisk värld innebär nya ansikten. Ränderna går inte ur Assassin's Creed-tigern. Löftet är en yta motsvarande en tredjedel av Valhallas England. Den nya leksaken som tillåter Odins superkrafter.

Kriget i Svartalfheim har drivit dvärgarna i exil samtidigt som Odin gör skäl för epitetet krigsgud när han (eller hon, beroende på spelarens val) gör upp med frostjättar och även eldiga faror från Muspelheim. Odin är emellertid inte bara krigisk, utan även den visaste av asagudarna. I trailern ser vi hur han kan tvinga fallna fiender att slåss för honom, och även förvandla sig till en kråka för att svepa ner mot fienden, för att utföra allt annat än diskreta lönnmord.

10 mars är det alltså dags, men redan imorgon kolliderar två Assassin's Creed-världar.

Japp, ryktet visade sig stämma och Kassandra (eller Alexios, för den delen) ansluter till Valhalla för ett kostnadsfritt story-dlc, med två nya öar att utforska. Syftet med den här berättelsen är att reda ut vad Kassandra ska göra med resten av sitt (långa) liv. Du kan med fördel börja äventyret i Assassin's Creed Odyssey – som också får ett nytt story-dlc! – för att sedan ta vid i Valhalla.

Och vi behöver alltså inte vänta särskilt länge, då dessa två dlc-berättelser släpps redan imorgon, den 14 december.