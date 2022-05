Det är en tunn linje mellan att skamlöst kopiera eller att hedra något. Går vi till musikvärlden så har vi cover-låtar där artister hedrar favoritlåtar och artister genom att sjunga eller spela någon av deras alster. Om Songs of Conquest och Heroes of Might and Magic var låtar så skulle det första vara en riktigt bra cover på det andra. Inget är skamlöst plagiat utan det är bara kärlek.

"Är närmare identiskt med spelet det hämtar inspiration från"

Vi pratar här om ett spel som är närmare identiskt med spelet det hämtar inspiration från. Samtidigt har det små egenheter som gör att det ändå känns fräscht och inte bara som en skamlös kopia. Songs of Conquest har precis släppts i early access så jag har bara kunnat spela fristående banor och inte kunna något av kampanjen. Därmed rör detta lilla test mer den speltekniska aspekten av spelet och ett litet smakprov på hur spelmekaniken fungerar. Med det sagt funkar det jag kan spela väldigt bra och jag glömmer bort ibland att jag faktiskt sitter med en ofärdig version av spelet.

Jag har många fina minnen av Heroes of Might and Magic 2 då det har tillbringats många långa nätter i hot seat i goda vänners lag. Det är många timmars krigade mot datorn med våra drakar och älvor samtidigt som vi tryckte munnen full med polly och Ahlgrens bilar. Songs of Conquest spelar därför direkt på mina nostalgiska känslor till den milda grad att jag nästan blir lite tårögd. Allt från musiken i spelet till fotstegen min hjälte gör på kartan tar mig direkt tillbaka till de sena kvällarna under mitten av 90-talet med mina barndomsvänner.

"En färggrann världskarta"

Songs of Conquest är omgångsbaserat och jag har mina hjältar som jag pekar runt på en färggrann världskarta för att samla guldhögar och andra resurser. Resurserna används sen till att bygga upp min borg och rekrytera mer trupper. Spelet har även ett rollspelselement där hjältarna levlar och kan hitta utrustning. Striderna består även de av turordningsbaserade bataljer där slagfältet mer liknar ett brädspel med figurer som representerar olika truppenheter. Det är enkelt och överskådligt, men framför allt väldigt mysigt även om det nu faktiskt handlar om krig.

"Spelplanen har höjdskillnader"

Under min spelsession började jag med att påta runt mitt lilla slott för att skaffa resurser med min hjälte så att jag kunde bygga upp fler byggnader. När hjälten levlade fick jag välja en av två nya färdigheter. Den ena var tjäna mer guld per runda, men jag valde istället att hjälten kan ha fler typer av trupper i leden. Efter några drag hade jag byggt en liten armé av barder (japp, barderna slogs i närstrid) och bågskyttar, vilket innebar att jag kunde ta mig an fienderna på kartan. Striderna är i stort sett identiska med de tidigare Heroes of Might and Magic-spelen när hjälten själv inte var inblandad. Det finns dock förändring i att spelplanen har höjdskillnader vilket gör mycket för bågskyttarnas sikt. Annars är det sig likt, ett drag varade tills den andra har fått slut på trupper. Feg som jag var spelade jag bara mot en motståndare så efter någon timmes samlande och byggande möttes vi någonstans i mitten av kartan. Jag vann första fältslaget och kunde börja trycka tillbaka honom tills jag efter någon timme till kunde belägra och inta hans slott. En sak jag dock saknar är att spelet inte har någon mysig stadsskärm, i stället reses byggnaderna runt slottet på världskartan. Men i övrig känns Songs of Conquest precis lika strategiskt och lekfullt som HOMM-spelen.

Jag har kanske lagt 5-6 timmar i Songs of Conquest och det känns exakt som hur jag minns Heroes of Might and Magic 2. Lagren av nostalgi förstärks med små moderna tekniska finesser som jag inte ser förrän jag faktiskt tittar på ett videoklipp från HOMM2. Balansen mellan gammalt och nytt är i det närmaste perfekt trots att spelet just släppts early access. Detta gör att jag som gammalt Heroes and Might and Magic-fan får väldigt stora förhoppningar inför fulla releasen av spelet. Kan det vara så att svenska Songs of Conquest faktiskt blir den uppföljare till Heroes and Might and Magic vi aldrig fick? Det återstår att se, men om vi ska gå på det lilla jag spelat så ser det verkligen positivt ut.

Songs of Conquest släpps som early access idag, 10 maj.