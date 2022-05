Förra året fick vi veta att utvecklarna Volition trycker på reset-knappen och startar om gangstersagan Saints Row. Vi ska tillbaka dit allting började och själva bygga upp det brottssyndikat som hängt med i hela spelserien. Det visar sig att alltihop börjar i en konstig tolkning av det soldränkta och ökendammiga sydvästra USA.

Efter en försening är nu tanken att det tokiga äventyret ska landa i våra konsoler och speldatorer den 23 augusti 2022. FZ har hängt med på ett så kallat hands off preview event och fått se en första glimt av förinspelat gameplay. Och nog kan vi konstatera att det lär bli precis så galet som vi förväntat oss.

"Tackla meningsmotståndare så att deras fordon helt sonika exploderar"

Huvudpersonen befinner sig i en knipa. När kompanjonen kommer till undsättning gör hon det genom att köra sin pimpade bil över en reklamskylt, långt upp i luften. När du själv kör ditt fordon så kan du utföra en sideswipe-attack för att tackla meningsmotståndare så att deras fordon helt sonika exploderar. Vill du ha än mer kul på hjul så går ett uppdrag ut på att spärra in en fiende i en bajamaja, fästa den i en vajer bakom bilen och åka runt och slå sönder tält på ett fält. Allt till ljudet av fiendens gnäll och skvalpande avföring.

Ni märker säkert varthän det barkar. Totalt kaos, mycket humor och mer arkad än simulering. Det är min uppfattning av det jag hittills fått se. Utvecklarna berättar att tonmässigt ligger Saints Row närmare det tredje spelet än det andra. Dock utlovas också lite mer seriösa stunder, för att bygga upp relationer mellan karaktärer samt skapa en förståelse för dem. Förutom att skratta ska vi också bli åtminstone en smula engagerade.

"Spelet går ut på att erövra territorium och bygga olika affärsmöjligheter"

Världen i sig ska vara stor och full av detaljer. Utvecklarna berättar att det finns massor av saker att samla och placera i sitt huvudkontor. Sidouppdrag, exempelvis att assistera vid ett spontant bankrån, är en extra källa till inkomst. En stor del av spelet går ut på att erövra territorium och bygga olika affärsmöjligheter på lediga tomter runt om i staden, som i sin tur leder till ännu fler olika typer av sidouppdrag. Det finns också mycket att upptäcka som inte har någon direkt koppling till spelets ösiga action. Exempelvis musiker som spelar på gatorna, någon som åker på böter för fortkörning och så vidare. Löften om en levande värld, helt enkelt.

Saints Row lär också agera porlande källvatten för alla som törstar efter att uttrycka sig. 100 olika emotes utlovas, och det verkar finnas rejält med möjligheter att skräddarsy personliga klädstilar, meka med bilar och till och med modifiera sina vapen. Som vi fått ta del av tidigare.

"Hela spelet går också att spela i co-op med en vän"

Och så några snabba informationsbomber om gameplay som utvecklarna släppte under evenemanget: du samlar erfarenhetspoäng när du spelar och kan investera i olika färdigheter och passiva förmågor. Dessa kan ändras under spelets gång via mobiltelefonen. Fraktionerna har olika styrkor och svagheter, och du kan exempelvis välja att stärka ditt skydd mot eld innan du ger dig in i en situation där du väntas bli utsatt för just det. Hela spelet går också att spela i co-op med en vän. Det går då att hoppa in och ut sömlöst i dennes spel. Klarar du ett uppdrag i din polares spel så får du belöningarna och kan ta med dig till ditt spel. Du kan senare väljare att hoppa över det uppdraget när du kommer dit i din kampanj.

Så, vad tror FZ om nya Saints Row? Det är förstås alltid svårt att bilda sig en bra uppfattning när man inte själv fått fingra på handkontrollen. Men så här från sidlinjen tycker jag att Saints Row ser lovande ut. Som GTA:s mer flippade lillebror. Blir det så storslaget och omväxlande som utvecklarna lovar, och om de får till bara en liten gnutta manusmässig tyngd bland allt galet trams, så tror jag att vänner av open world har anledning att slicka sig om läpparna under sensommaren.

Spelet släpps 23 augusti till Xbox Series X och Series S, Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Playstation 5