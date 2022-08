"Jag hoppas verkligen inte Liseberg inspireras av detta"

Med ett par Might & Magics och Tropico 6 under bältet har Limbic inte någon bergochdalvana, men detta till trots finns det något självklart med Park Beyond. Det känns naturligt för den Planet Coaster- och Theme Park-rutinerade att plocka upp, och i en genre som handlar om pill och finlir är detta ett vackert plus i kanten.

Räkna med de gamla knepen, att (bokstavligen) salta pommes för att (bildligt) salta priserna på läskeblask. Detta och allt det andra vi känner igen är inte varför Park Beyond lockar. Nej, precis som jag slog fast i min två år gamla förhandstitt är det storykampanjen och att göra det omöjliga möjligt som ska få Limbics tivolitripp att bli något mer än en trivial Theme Park-klon.

En bergbana på ett sjukhus? Precis vad doktorn ordinerade. Klämkäckhetens ansikte. Givetvis kan du provåka dina kreationer. Hur kul det är...? Jätte! Hur säkert...? Nästa fråga! Att bygga bergochdalbanor är föredömligt enkelt. Storyn tar i, men känns också stel.

Det "omöjliga möjliga" har ett klatschigt namn: Impossification. Något jag själv får klämma och känna på när jag mitt i en färggrann småstad bygger en bergochdalbana. Att placera ut backar och åksjuke-drabbande kurvor är föredömligt enkelt och snart snirklar sig banan genom prunkande parker och över hustaken. Det är här som Park Beyond tar oss bortom det möjliga – och jag hoppas verkligen inte Liseberg inspireras av detta.

Jag kan välja mellan att antingen bygga en kanon, som skjuter vagnarna genom luften för att landa i vådlig fart på andra sidan. Eller så kan jag (och nu får jag handsvett) lita till naturens egna fart- och fläkt-lagar, och låta vagnarna via en nedförsbacke och ett noga utplacerat "gupp" susa fritt över hus, folk och fä. Do not try this, Gröna Lund. Tack på förhand.

Jag doppar management-tårna i sandlådeläget och "impossifierar" en ganska ordinär bläckfiskkarusell som byggs ut med en djup pool som besökarna gång på en annan doppas i. Även om mina alternativ i skrivande stunds demoläge är något begränsade får jag även skruva till läskkiosken, som får en påbyggnad som sprutar ur sig fontäner av sockrig soda. Anställda kan också "impossifieras", och Limbic frestar exempelvis med mekaniker på hoverboards.

Storybitarna i kampanjen övertygar inte riktigt. Ensemblen tar i, men det lilla jag ser känns plastigt och krystat. Samtidigt är idéen tilltalande, med spelaren som visionär och så ett antal uppfinnare, ekonomer och föreståndare som ska övertyga dig om att gå just deras väg.

Jo, det är definitivt fullt möjligt att Park Beyond blir riktigt roligt. I dagsläget känns det lite trassligt att exempelvis bygga vägar, men då spelet inte ska släppas förrän nästa år (pc, PS5, Series-konsolerna) känner jag mig ganska trygg. Under väldigt lång tid har Planet Coaster varit mitt naturliga val och att byta ut det har känts orimligt. Ja, nästan omöjligt. Park Beyond vill ta mig bortom sina konkurrenter. Någon gång under 2023 får vi se om det är möjligt.

Fotnot: Testet avser pc-versionen, och Park Beyond släpps även till Playstation 5 och Xbox Series.