Kerbal Space Program (recension) var ett sådant spel jag hellre spelade än blev bra på. Åtskilliga små kerbals har fått sätta livet till under mina amatörmässiga raketexperiment. Efter några förseningar är uppföljaren äntligen här och jag kan fortsätta experimenten (massmorden) på de små gröna rymdfararna.

Kerbal Space Program 2 är i early access, och en väldigt tidig sådan. Att jämföra med första spelet kanske är orättvist, men det är ofrånkomligt då vi pratar om ett spel som i nuläget bara innehåller en bråkdel av föregångarens material. Det jag får tillgång till är sandbox-delen där jag kan bygga raketer och skjuta upp dem till Mun (månen). Utvecklarna utlovar i roadmappen att det ska komma allt från singelspelar-kampanj till multiplayer och möjligheten att bygga kolonier på andra planeter. Det låter storslaget, men inget av detta finns med i spelet än.

Inget slår de raketdrivna likkistor man själv snickrat ihop! Roadmappen lovar mycket kul, men det är en bra bit kvar innan vi är där.

Ett problem med första KSP var inlärningskurvan, hur svårt spelet var att komma in i. I tvåan har utvecklarna gjort det lättare för nya raketingenjörer att lära sig allt. Det görs med en hjälpmedelsguide som förklarar både raketbygge och hur man sen skjuter upp dem i omloppsbana. Detta görs genom humoristiska filmklipp och sen får man spela olika scenarion och prova på saker med guidning. Det är fortfarande mycket som inte förklaras, men man får i alla fall en hjälp att komma igång.

Det mesta känns annars igen. Med erfarenheten jag har så bygger jag rätt snabbt en liten raket från delarna i hangaren som jag sedan skjuter upp. Dessvärre glömmer jag att sätta fallskärm på farkosten och kommer på detta först när kapseln faller mot marken från 10 000 meters höjd. Jag antar att ett brev till pilotens anhöriga bör skickas ut... Men det får bli efter att denna text är skriven – raketvetenskapen måste prioriteras!

Andra försöket går bättre, men när jag ska sätta kapseln i omloppsbana råkar jag hänga lite för hårt på gasreglaget och det slutar med att min kerbal slungas ut i rymden. Så det blir ännu ett obekvämt brev att skriva. Fast vid närmare eftertanke kanske jag skippar det. I teorin dog ju faktiskt inte astronauten, även om vi nog aldrig får se honom igen. Efter flertalet försök och en kyrkogård av kerbals så kan jag faktiskt både skicka raketer i omloppsbana och slunga iväg dem till månen. Landningarna blir lite mer skakiga och det går åt några till liv, men vem håller räkningen?

Det jag beskriver ovan är ungefär vad som går att göra i KSP2 just nu, och det gör det svårbedömt. Dessutom innehåller det en hel del buggar och optimeringen är under all kritik. Spelet kraschar titt som tätt och ibland funkar inte saker som de ska. Det kan vara att något händer med raketen, som sen visar sig vara en bugg och inget byggfel. Problemet här är att det är svårt, i synnerhet i början, att veta vad som är buggar och handhavandefel. Flera gånger har raketen plötsligt exploderat på startplattan utan synbar anledning. Sen när jag gör om uppskjutningen funkar allt som det ska. Jag har givetvis i åtanke att spelet är tidig early access, men det gör inte upplevelsen kul.

En mäktig syn. Och så länge du kommit ihåg fallskärmen kan du vara stolt.

Det som går att spela i Kerbal Space Program 2 är dock kul och det är fantastiskt givande när man plockat ihop en raket som faktiskt flyger som den ska. Men i nuläget skulle jag rekommendera att vänta med köp då denna early access både buggar och saknar vitalt innehåll. Dessutom kan jag tycka att priset är väldigt högt för just en early access, speciellt med tanke på vilket skick spelet är i. Visserligen går pengarna till utvecklingen, men 500 kronor är i överkant.

Jag är övertygad om att KSP2 kommer bli bättre under utvecklingen och det finns potential att verkligen få leva ut sin NASA-dröm när mer innehåll kommit på plats. Men som spelet ser ut nu rekommenderar jag de som sugna på raketbyggande och att skicka små gröna filurer till månen att köra ettan.

Fotnot: Kerbal Space Program 2 finns som early access på pc. Det släpps också till PS5 och Xbox Series vid ett senare datum.