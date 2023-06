När Alan Wake släpptes 2010 fick det förvisso bra recensioner, men försäljningen var inget man jublade över. Beslutet att lägga releasen samma vecka som Rockstars Red Dead Redemption kanske inte var det allra mest genomtänkta. Att det på pc såldes via otympliga Windows Store (som Microsoft på den tiden försökte pusha, långt innan Game Pass blev en grej) var kanske heller inte så lyckosamt.

"Det är

ett riktigt

passions-

projekt"

Men Alan Wake fick en lite konstig livsbana, där såväl försäljningen som ryktet istället växte efterhand. Så pass att det ibland beskrivs som något av ett kultspel tack vare de inbitna fansen. En uppföljare efterfrågades snabbt, och redan för över tio år sedan sa Remedy att det var något man ville göra. Quantum Break började som ett koncept för Alan Wake 2. Control också.

En solig dag i maj 2023 är det dags. På något vänster (syskonkärlek?!) har FZ som en av få sajter bjudits in till Helsingfors när Remedy äntligen ska visa upp gameplay av Alan Wake 2. Som Alan Wake-fansen har väntat på detta! Och den som väntat allra längst är förmodligen Sam Lake, spelets creative director och lead writer.

– Det är ett riktigt passionsprojekt, både för mig och Remedy, säger Lake till FZ. Jag har tänkt till och från på detta spel sedan... ja, sedan Alan Wake fortfarande var under utveckling, egentligen.

Sam Lake visar ivrigt sitt spel.

Det jag får se – för det är hands-off-demo som gäller, spelets QA-ledare Joni Rytkänen står för spelandet – är 35 minuters gameplay från uppdraget The Heart, samma som Remedy under gårdagens Summer Game Fest visade de första minuterna från. I Alan Wake 2 har vi två protagonister – "Det här spelet har många tvåor" påpekar Sam Lake – i form av Alan själv samt FBI-agenten Saga Anderson. Den sistnämnda är främmande för Alan Wakes övernaturliga värld och är bland annat tänkt att hjälpa lotsa nya spelare in, de som inte spelat originalet. När demon tar sin början har Saga redan börjat ana att jäkligt konstiga saker sker i Bright Falls, det lilla samhället dit hon skickats för att utreda några ritualmord. Det är Twin Peaks på droger.

"Twin Peaks på droger"

Saga letar efter en annan FBI-agent, Robert Nightingale, som borde vara död och ligga på bårhuset men som vaknat till liv och har flytt till skogs. Hon spårar honom med hjälp av sin kollega Alex Casey, porträtterad av Sam Lake och med James McCaffreys (Max Payne) stämma, till Cauldron Lake och de delar på sig för att utforska skogen.

Det första jag slås av är hur fantastiskt jäkla vackert Alan Wake 2 är. Demon körs på en enorm tv och spelas live, så det finns ingen chans att dölja sprickor i fasaden, men det behövs inte. Natur, karaktärer, kläder, väder och interiörer är alla vansinnigt detaljerade, nästan löjligt noggrant realiserade. Vegetationen vajar i vinden på det sätt som CD Projekt nog hade hoppats att den skulle göra i The Witcher 3. Det är urläckert.

Ciara Creagh-Peschau, en designer som är expert på vegetation, berättar efter demon att man gjort en himla massa research, och dessutom även åkt till de delar av Nordamerika där spelet utspelar sig för att avbilda naturen så verkligt som möjligt. En viss typ av växt ser olika ut i spelet beroende på om den placerats på en plats där den får solljus eller inte. Kommer någon av spelarna att märka det? Antagligen inte. Men det är ett exempel på den detaljnivå Remedy har lagt sig på här.

Välkommen till ett galet vackert Bright Falls.

"Alan Wake 2 är ett survival horror-spel", säger Sam Lake med eftertryck. Där ettan var mer eller mindre renodlad action ska tvåans fokus lägga på skräck. Game directorn Kyle Rowley förklarar att man ju redan i ettan berättade en skräckhistoria men hade förlagt den i ett actionspel. Resultatet var en dissonans där storyn sa en sak och spelmekaniken en annan. Nu har man därför skiftat, och introducerat fler typer av spelmekanik än rent skjutande för att variera upplevelsen och sänka tempot – både för att bygga atmosfär och kunna fokusera mer på att berätta en historia. Molly Maloney, senior narrative designer, förklarar att spelare inte vill sitta på nålar hela tiden utan att det är viktigt att variera både ton och tempo.

Saga kommer därför inte att skita knäck i skogen hela tiden så som hon gör i demon, utan det ska även finnas gott om utrymme för "andra aktiviteter". Men Remedy är förtegna om exakt vad dessa är. Jenga? Pesäpallo? Det ska även finnas rikliga doser humor som en sorts palettrensare innan otäckheten tar vid igen. Och det ska förstås betänkas att det bara är Saga vi pratar om nu – den verkligt läskiga delen är ju spelets andra halva då Alan Wake sitter fast i The Dark Place, som har manifesterat som en förvriden mardrömsversion av New York. Denna del pratar inte Remedy om ännu. "Men jag kan inte vänta på att få göra det!", säger Sam Lake med entusiasm.

En tydlig spelmekanisk förändring är att striderna ska vara färre men betyda mer. Saga har begränsat med ammunition, och även ett begränsat inventory. Här gäller det att likt i Resident Evil ta med sig de viktigaste grejerna inför uppdrag (man har en "stash" att förvara resten i), och pussla ihop så mycket man kan i det lilla inventory man har. Inventoryt expanderar allt eftersom man tar sig längre in i spelet.

"Striderna ska vara färre men betyda mer"

Vidare är ju Saga profilerare hos FBI, och detta har man tillvaratagit genom att införa olika utredningstekniker. Detta sker i "The Mind Place", vilket helt enkelt är i Sagas eget huvud, och man kan mer eller mindre när som helst ta sig dit med ett enkelt knapptryck. Sagas hjärnkontor visualiseras som ett bokstavligt kontor, med design anpassad efter fallet hon jobbar med. Det finns en stor anslagstavla där ledtrådar man hittar fästs, och spelaren får sedan pussla ihop dessa för att komma fram till vad som behöver göras härnäst.

Det finns även någon form av profileringsmekanik där man ska ta sig in i en misstänkts psyke. Av det jag får se tycks det röra sig om rätt enkla saker rent spelmekaniskt, men det kanske utvecklar sig med tiden. Remedy är förtegna.

Utöver det hinner vi även med en bossfight. Svårighetsgraden är svår att avgöra: dels för att jag inte fick spela själv, dels då QA-ledaren som spelade uppenbart är ett dunderproffs på Alan Wake 2 och har tillbringat oerhört många timmar med spelet. Han bekymrade sig inte ens om att aktivera odödligheten, vilket fick PR-nissen i rummet att svettas.

Vad jag ändå kan konstatera är att det ser kul ut. Vapnen upplevs ha bett, ljudet är fantastiskt, grafiken bland det bästa som över huvud taget setts. Och alla underhållande grejer Sam Lake kan hitta på med sin penna har vi ju redan sett prov på otaliga gånger. Vad har han hittat på denna gång? Ingen vet, men Sam Lake säger till mig att Alan Wake 2 är det överlägset mest ambitiösa Remedy någonsin har gjort och att han är extremt taggad på att få visa upp ännu mer av spelet. Oktober kan inte komma snart nog.