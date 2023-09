Songs of Conquest får Heroes of Might and Magic att vrida och vända sig i graven – av upphetsning! I min värld är detta rebooten som Ubisoft slarvade bort. I namnet kommer Songs of Conquest aldrig vara det, men i själ och hjärtat är detta ett nytt Heroes of Might and Magic.

(Naturligtvis tänker jag inte smutsa ner tungan genom att säga "Might and Magic Heroes".)

Jag har haft ögonen på det i väldigt många år, men trots att det gjort succé i early access-form i snart ett och ett halvt år vägrar jag spela det. Somliga titlar ska man inte spela i early access. Punkt slut. Baldur's Gate III är en sådan, och Songs of Conquest är en annan. Det vore lite som att fira julafton den 24 november med en halvklädd, yrvaken tomtefar. Ett trauma jag gärna slipper.

Hur mycket nostalgi ryms i en enda skärmdump? Facit: otroligt mycket,

Under Gamescom testar jag till sist Songs of Conquest och det känns som att komma hem, som om jag är här för att bekräfta mina positiva förutfattade meningar. Spelet tankar även inspiration från Age of Wonders, men då jag inte kört den serien (min förlust) är det Heroes of Might and Magic-liknelserna som görs. Det känns som att spela strategispelet så som jag minns det – även om jag förstås inser att tidens tand gnagt här och där.

Att blott ringa in Songs of Conquest som en karbonkopia är inte rättvist. Snarare har man försökt bygga vidare på konceptet, i det stora och lilla. Samlingspunkter kan du bygga långt från din stad, vilket gör att du kan rekrytera trupper ute i det vilda. Det spar tid och gör tempot rappare. Carl Toftfelt, designer, säger att man ville göra något liknande med striderna genom att ge spelaren frihet att placera ut trupperna innan allt brakar loss. Men "det tog bort alldeles för mycket".

De har kompromissat genom att låta oss flytta några trupper och baserade på valen kan vi låta striden ske per automatik. Har du fattat kloka beslut blir resultatet därefter. Du har dock chansen att välja, efter autoresultat, att ändå gå in manuellt, men du kan också försöka ytterligare "om du save-scummar", konstaterar Carl. "Och det valet finns", fyller community manager Anders Edgar i.

"Det blir ingen full release under 2023"

Nyheterna jag får lära mig är kanske lätträknade, men de väger å andra sidan tungt. Det blir ingen full release under 2023, berättar Anders Edgar. De är nöjda med "jättemycket härlig feedback", men det finns detaljer att fila vidare på. Det gör i sin tur att tyngre grejer får maka på sig då den göteborgska studion vill göra saker i rätt ordning. Därför ska fjärde expansionen (tre är släppta) stå färdig under början av 2024. Då sker fulla releasen.

Fyra fylliga kampanjer innebär mycket godis för alla solorävar. Jag inräknad. Att det blev ett sådant fokus var emellertid inte helt självklart. Det var vad man ville, och spelarstatistiken talar också sitt tydliga språk: "det är singleplayer och kampanjer som gäller". Men. För liknande spel är det inte så. När Lavapotion undersökte genresyskon och bryllingar inför produktionen konstaterade man att många spelar det första, kanske andra uppdraget, men att det sedan blir ett enormt spelarras. En trend som med all önskvärd tydlighet bryts här.

Enligt Anders spelar 60–70 procent av deras spelare bara kampanjer, och snart får vi bygga egna. En viktig punkt för tredje kvartalet är just detta. Allt utvecklarna gör ska spelarna kunna göra. Jag får se ett litet smakprov av verktyget och konstaterar: det bara funkar. Det är så det ska vara.

Något som överraskar mig är Steam Deck-versionen. Man siktar på att vara klar med den versionen sent under 2024. Jag, min gamla stofil, tänker att sådana här titlar ska spelas med mus och tangentbord (och hytter med näven). Men. Det bara funkar. Jag får känna på inledningen av en kampanj och plötsligt väcks suget efter att ägna pendlartripparna åt Songs of Conquest.

Jag kom jag, jag såg, och Songs of Conquest gjorde vad det egentligen redan gjort under drygt ett år i early access: det vann. I början av 2024 lär det mäktiga, magiska segertåget fortsätta.