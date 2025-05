För ungefär två år sedan var jag på besök hos Remedy för att kika på deras då ännu osläppta Alan Wake 2. Med den finska skräckisen skiftade Remedy dock fokus en del, och istället för att utveckla ett spel åt gången har man nu en handfull projekt i utvecklingsfasen. Det största är troligtvis Control 2. Det ligger alltjämt, förmodligen, en bra bit bort. Desto närmare är det något otippade FBC: Firebreak, Remedys första försök att testa på multiplayer. Co-op i detta fall, för att vara exakt. Och därför har jag återigen varit i den finska huvudstaden och lagt några timmar på att känna och klämma på titeln. Resultatet? Nyfikenhet!

För den oinvigde är alltså FBC, eller the Federal Bureau of Control, den fiktiva myndighet som i Control (och Alan Wake 2!) ansvarar för att hålla koll på allt övernaturligt oknytt som av olika anledningar existerar i vår verklighet. Något som känns igen för den som någon gång kikat runt på SCP-wikin eller sett Men In Black. Fast med andra dimensioner istället för besök från andra planeter. Som en följd av händelserna i Control, där en mystisk energi från en annan dimension kallad Hiss läckt in i vår verklighet, i själva huvudkontoret för FBC som kallas för The Old House. I Firebreak spelar vi som en av de medarbetare på myndigheten som tvingas möta korruptionen öga mot öga med såväl hagelbrakare som elektriska hoppstyltor (mer om det senare).

"Tvingas möta korruptionen öga mot öga med såväl hagelbrakare som elektriska hoppstyltor"

Fokus ligger på co-op, och man är tre stycken spelare per session. Vid spelets släpp kommer det finnas fem olika nivåer, alla inom The Old House (som påminner lite om den magiska påsen i Harry Potter: insidan är oerhört mycket större än utsidan). Antalet kan låta lågt, men fokus är enligt regissören Mike Kayatta återspelbarhet. Utöver själva nivåerna finns det tre huvudsakliga rattar att vrida på för att modifiera upplevelsen. Dels har vi Threat, som påverkar hur ofta strider sker och hur intensiva de blir (det här funkar ungefär som i Left 4 Dead, där fiender spawnar i vågor – gärna när man minst av allt vill det). Dels har vi Clearance, som är indelad i tre nivåer och som påverkar spelsessionens längd. Ju högre Clearance man spelar på, desto större del av kartan låser man upp och desto fler saker behöver man klara av innan man kan fly från banan. På den kortaste inställningen räknar man med fem till tio minuter, medan den högsta är tjugo till trettio minuter.

Den mest intressanta delen är dock den tredje – Corruption. Om du spelat exempelvis Path of Exile och dess end game är du förmodligen bekant med idén om att spela samma typ av banor, men där spelupplevelsen förändras till följd av att olika modifieringar appliceras på fiender. Det här är vad Corruption handlar om, men inte bara fiender. På den första nivån av Corruption sker mindre, slumpmässiga förändringar så som förflyttade ammostationer, fiender som tål mer, rör sig snabbare och så vidare. Men på högre nivåer dyker så kallade Artifacts upp, kraftfulla objekt som medför potentiellt väldigt omskakande modifieringar av en nivå. Mike Kayatta nämner Snögloben som ett exempel. Om denna artefakt dyker upp under en session så förändrar den gravitationen genom att sänka den. Både du och kulor rör er långsammare och du hoppar längre. Ett annat exempel är Trafikljuset, som på bästa Squid Game-manér växlar mellan grönt och rött. Rör du dig på grönt är du lugn, rör du dig på rött är det kokta fläsket stekt.

Det är denna mekanik jag själv fastnar för. För visst, det är väl underhållande nog att skjuta ihjäl fiender tillsammans med andra, ofta i ett ganska frenetiskt tempo, men vapnen jag hann testa var inte särskilt inspirerande och eldstriderna i allmänhet var inte så tillfredsställande som jag hade väntat mig. Fienderna är inte heller särskilt kul. Undantaget var en bana där din uppgift är att rensa kontoret på post it-lappar som dyker upp överallt. Problemet är bara att dessa är övernaturliga. Ju mer högar du ränner igenom och rensar upp, desto mer hoppar post it-lapparna på dig och blockerar din vy. Får du för många på dig omvandlas du till ett vandrande post it-monster som dina lagkamrater får försöka ta hand om medan du väntar på att få respawna i ett safe room. Samtidigt finns det sätt att bli av med lapparna, så som eld eller genom att aktivera sprinklersystemet. Det är när Firebreak låter mig engagera mig i system som dessa som det skiner starkast.

Genom att spela igenom nivåerna låser man upp valuta som man sedan införskaffar ny utrustning med. Dels nya vapen, men även nya fördelar med ditt valda kit. Kits är, i princip, Firebreaks klassystem. Jag spelade med Jump Kit, som ger mig en apparat med diverse elektriska förmågor. Alltifrån att zappa fiender till att snabbt starta upp generatorer eller rikta mot marken och använda som en form av hoppstylta för att snabbt ta sig till säkerhet. Använder man denna hoppstylta på en bana där Snögloben är aktiv, och du inte har tak ovanför dig… Well, gör inte det.

"Inga expansioner eller DLC:s, inga säsonger eller 'battle pass'-fasoner"

Utöver de fem nivåer som titeln lanseras med så ska ytterligare två läggas till innan årets slut. Därutöver har man planer på nya vapen, klasser, fiender och modifieringar. Grädden på moset? Alla dessa tillskott ska vara gratis, enligt Mike Kayatta. Inga expansioner eller DLC:s, inga säsonger eller "battle pass"-fasoner. Bara gratis tillskott. Vad man fokuserar på först beror på vilken feedback man får av spelare. Förutsatt att detta även gäller i praktiken efter släpp så är det ett föredömligt beteende.

Det i kombination med det förtroendekapital som i alla fall jag själv har för Remedy gör att jag ser på FBC: Firebreak med försiktig tillförsikt (höh). Jag är inte helt övertygad om genre- och tonvalet (Firebreak är klart mer lättsamt än Control), och de vapen jag hann testa imponerade inte. Men övriga spelsystem desto mer intressanta och om man kan putsa till striderna och låta de kreativa idéerna löpa fritt med Corruption-systemet så kan det här bli riktigt bra. Men jag är inte övertygad, än.

Fotnot: FBC: Firebreak släpps 17 juni till pc, PS5 och Xbox Series X|S. Testat på en monsterdator byggd av Remedy.