Dånet från fiendens artillerield är öronbedövande och stugan skakar. Jag gör mitt bästa för att panga ryssar genom ett litet fönster, och ropar efter hjälp för att täcka trappan, som leder upp till övervåningen i vårt högkvarter. Min vän Ankan fattar galoppen och låter sin k-pist gå varm medan jag laddar om. I ögonvrån ser jag hur Bender, iklädd den ikoniska fältuniformen M90, kvickt sätter igång med att laga vår egenhändigt monterade pansardörr som gett vika. Sekunden senare tar han snabbt betäckning i ett hörn av stugan för att hälla i sig en konservburk kalops och fylla på hälsan. Nicke-boy, som precis återvänt från slagfältet där han ensam tagit emot en airdrop, monterar en av de livsviktiga elektronrören. Det behöver vi för att kunna skicka ett radiomeddelande. Han är en sann Counter Strike-veteran som ofta lyckas överleva de mest omöjliga situationer utan en skråma. En riktig tillgång i sådana här lägen. Strax efter att radiokomponenten är på plats langar han vant en tänd dynamitgubbe mot stridsvagnen som just dundrat in på gårdsplanen. En rejäl smäll senare är det bara järnskrot kvar av den ryska dödsmaskinen. "Min vän Ankan fattar galoppen och låter sin k-pist gå varm medan jag laddar om" Vår ständige healer och sjukvårdare, Biffen, får varken rast eller ro utan springer fram och tillbaka som en vettvilling. Med vidöppen mun och en snuskburk i högsta hugg försöker han tvångsmata alla sårade med ärtsoppa. Hela tiden upprepas samma fras i olika tonlägen: "Sjukvård? SJUKVÅRD! Sjukvård?". "Goda vänner är fint att ha när det kniper" hinner jag tänka innan vi får meddelandet om att attackvågen nu är slut. Nu gäller det att ladda om mentalt för att ge sig ut och samla resurser innan nästa busslast med ryssar anländer.

Omgivningarna känns milt sagt bekanta. Vapen knåpas ihop på vapenbordet. Lugnet före stormen.

Striden bjuder på en minst sagt speciell upplevelse. Spelet utvecklas av en sex personer stark studio baserade uppe i Boden och målsättningen är att ta fps-genren till nya, kaotiska höjder med lite fräscha idéer. Ambitionerna är det inget fel på och visst har de flera nytänkande koncept. Spelet tycks vilja placera sig någonstans mellan en modern extraction-skjutare och en mer traditionell Battlefield-upplevelse. Bara inramningen känns extraordinär och spännande: öst ställs mot väst och sammandrabbningen mellan dem sker i Skandinavien. Humoristiskt hojtande på olika skandinaviska språk blandas friskt med seriöst skjutande i svenska skogar, spektakulära specialvapen och byggande. I skrivande stund finns bara spelläget Transit tillgängligt i två olika tappningar. Ett med större strider där tjugo ställs mot tjugo, och så ett samarbetsläge där en trupp på fem krigare måste hålla en hord av datorstyrda spelare stången. Anekdoten jag nyss berättade är hämtad från det sistnämnda.

Det mer intima läget inleds med att man väljer sin klass: Assult, Spotter, Medic eller Support. Sedan placeras vi i en väl barrikaderad röd stuga (komplett med vita knutar). Vi får förklarat för oss att målet är att överleva anstormningen av ryska trupper, samla på oss elektronrör som släpps ner av förbipasserande flygplan, reparera vår trasiga radioutrustning och sedan kalla på hjälp. Det låter kanske inte komplicerat, men är lättare sagt än gjort. Det gäller att överleva fiendens anfall, hitta nödvändiga materiell i andningspauserna mellan attackvågorna, och klara sig undan de radioaktiva stormbyarna som drar in över slagfältet. Kartan är stor och överallt finns ritningar, vapendelar, energidryck, konserver och gasmaskfilter utspridda. Samtliga är nödvändiga för ett framgångsrikt uppdrag. När flygplanen sedan markerar vart de kommer släppa sin last gäller det att skynda sig dit och hålla punkten tills allt är uppackat.

Förutom att skjuta gäller det också att bygga. Vapenbänken har hög prioritet då den krävs för att knåpa ihop värre krutpåkar. Simpla pistoler går att hitta men gör ringa skada. Alla klasser har vissa unika saker de kan konstruera. Exempelvis kan supporten montera ihop en ammunitionslåda och Medic-klassen ställa upp en puttrande gryta med ärtsoppa. Bäst förutsättningar uppnås om laget har en varierad sammansättning. Allt som byggs behöver ritningar, som fungerar som en valuta. Praktiskt nog delar alla lagkamrater på samma pott. Det räcker alltså att en spelare plockar upp en ritning. Vips kan polaren i basen bättra på försvarsställningarna med en gång.

Stora flerspelarläget har ett liknande upplägg, men då delas spelarna upp i flera olika lag och datorstyrda spelare saknas helt. Då gäller det att både att etablera sin egen bas samtidigt som man bekämpar motståndarna. För att kunna utropa seger behövs fyra elektronrör och 15 000 stridspoäng som man samlar på sig genom att strida framgångsrikt. Utan att det tas från den kombinerade potten kan spelare sedan använda just sina insamlade poäng för att kalla in riktiga specialare. Vad sägs om kanoner dragna av älgar, attack-örnar eller livsfarliga radioaktiva björnar? Matcherna har en tendens att bli riktigt långdragna, speciellt när man kan stjäla elektronrören från varandras baser. Räkna med uppemot en timme per match om det är jämnt.

Själva pangandet känns bra och såväl ljudeffekter som granatkrevader låter som de ska. Men tyvärr finns annat smolk i glädjebägaren. Servermenyerna känns inte helt tydliga och jag och mina kamrater stötte på en del buggar. Bland annat fiender som skjuter rätt genom pansardörrar, gasmaskfilter som inte gick att byta, och så krascher. Under en hiskeligt rolig sekvens började också Nicke-boys bössa löpa amok. Full sprutt deluxe utan stopp för omladdning. Så såg det åtminstone ut för alla utom Nicke som inte alls förstod varför vi andra vrålade av skratt.

Här blir jag tvångsmatad med ärtsoppa, som man blir. En fin blinkning till 1990-talet. Ni som vet, ni vet. Det gäller att både panga och bygga.

"Vad sägs om kanoner dragna av älgar, attack-örnar eller livsfarliga radioaktiva björnar?"

Grafiskt ser det okej ut och de svenska omgivningarna är mysiga, men överlag känns de rätt stela. Jag saknar också möjligheten att röra mig lite friare. Att klättra över hinder och kasta sig på marken har blivit allt vanligare i skjutarspel men lyser här med sin frånvaro. Man får nöja sig med att sprinta och huka sig lite lätt.

Det är både buggigt och uppenbart tidigt i utvecklingen, men samtidigt bjuder Striden också på en hel del skratt. Risken är väl att mycket av humorn kommer att flyga över huvudet på de flesta, utom vi svenskar. Bristen på variation känns också lite trist; det mindre co-op-läget ter sig ungefär likadant varje gång och ett snabbare spelläge med kortare sessioner hade varit välkommet. Vill man ha garanterad underhållning ska man ta med sig ett gäng glada kamrater. Något som verkligen behövs nu när spelarantalet sjunkit markant sedan spelet släpptes i early access. Det går att kasta sig in i flerspelarläget ensam också men det är inte på långa vägar lika roligt med främlingar som med vänner. Förhoppningsvis kommer Striden fortsätta att växa och utvecklas, för potential finns i det, men i nuläget känns helheten tyvärr lite skakig.

Fotnot: Striden är släppt på Steam via early access.