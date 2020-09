Netflix "The Devil All the Time"

Netflix "The Devil All the Time" The Devil All the Time släpptes på Netflix förra veckan och jag har kikat. 2 timmar, 18 minuter. Regisserad av Antonio Campos och manus av samme Campos tillsammans med Paolo Campos.

Baserad på boken "Knockemstiff", vilket är ett samhälle i filmen. Boken är skriven av Donald Ray Pollock, som står för berättarrösten i filmen. Skådespelare Bill Skarsgård, Robert Pattison, Haley Bennett, Sebastian Stan, Riley Keough, Tom Holland, Harry Melling (Harry Potters dryga kusin), Mia Wasikowska, Jason Clarke. En härlig skara unga duktiga skådisar som gör ett kanonjobb i den här filmen. Speciellt skoj att se Tom Holland i någon annan roll än överpeppiga Peter Parker. Han hanterar drama på ett grymt bra sätt. Och jag tror inte vi sett det bästa från Bill Skarsgård än, jäklar så bra han är när manuset är välskrivet. Filmen börjar i slutet av andra världskriget och gasar på i ganska högt tempo framåt kriget i Vietnam. Men det är ingen krigsfilm. Första halvtimmen går nästan lite väl snabbt i tempo för min smak, och det är ingen solskenshistoria det här. Vi får följa ett gäng olika människor i deras vardag och öden där gud och olika sätt att tolka religion på är ett stort ämne samt hur en icke ifrågasatt tro kan skada människor på ett djupt plan. Andra halvan av filmen sänker tempot en aning vilket är välkommet. Såna här ämnen brukar skrämma iväg många men jag tycker den här filmen är grymt intressant och väldigt sevärd. Men om du inte gillar deppiga historier så håll dig borta från den här. Får 8 av 10 av mig, det hade mycket väl kunnat blivit ännu bättre om den gjorts som en miniserie. ! Anmäl Redigera Citera