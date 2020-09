Monster Prom - Rollspelsdejting i Multiplayer

Har gått omkring och funderat på detta: hur många här känner till ett spel som heter Monster Prom? Jag har lirat det ganska många timmar nu med vänner, inklusive deras expansion, och fullkomligen älskar det. Snart släpps Monster Academy 2, hoppas innerligt att det lever upp till originalet. Både originalet och den kommande uppföljaren finansierades via Kickstarter. ^^

För de som inte känner till det så är Monster Prom ett dejtingspel för upp till 4 spelare. Det handlar om de sista veckorna upp till skolavslutningens bal, väl där ska man ha valt en av flera olika karaktärer (eller sig själv) att bjuda ut. De kan antingen neka eller acceptera, du kan också stjäla måltavlan från en annan spelare. Det är ganska snabbspelat, även med expansionen tar det max 2 timmar om man är 4 spelare och kör det långa scenariot (finns ett kortare somär ungefär halva spellängden). Dialogen är riktigt välskriven och karaktärerna är ganska bananas... på ett bra sätt. Tycker du att sjöjungrun är lite för god? Ta då en prinsessa med försmak till slaveri och The Red Wedding-liknande handlingar... samtidigt som hon är helt naiv och oförmögen att förstå sig på vanliga människor. Vem orkar liksom äta när en slav kan göra det åt en? Sen har du den stendumme varulven som aldrig förlorar självförtroendet, oavsett vad han råkar göra eller säga fel. Söt är han också, en riktig kramb... kramulv!

Jag vill inte riktigt skriva en recension, men hoppas kunna få någon att nappa. Med en eller några polare framför skärmen eller via Discord (or whatever voice chat software you prefer) är detta spelet en riktig win. Finns det några frågor svarar jag gärna. Här nedan är en trailer för de som känner för att kolla in det.