Platform: PS4

Efter att spelet har legat på hyllan ett tag tog jag tag i det förra året att spela igenom Final Fantasy XV. Tänkte att det vore kul att skriva en recension om spelet.

Efter en väldigt lång utvecklingstid kom äntligen Final Fantasy XV ut. Det spelet som en gång i tiden hette Final Fantasy XIII-Versus (vad är det för titel egentligen?!), heter nu istället Final Fantasy XV. Mycket bättre titel tycker jag. Men trots den långa tiden det tog för Final Fantasy XV att komma ut, tycker jag inte Final Fantasy XV ett dåligt spel. Det är ett bra spel och gav mig många roliga timmar. FFXV tar serien i en ny riktning, spelet visar upp en stor värld som är där för att utforskas, ett tillfredställande och engagerande combat system där det är kul och slåss mot stora monster som man hittar i världen.

Final Fantasy XV är en lång roadtrip med Noctis och hans tre vänner, Ignis, Gladiolus och Prompto. För det mesta av tiden åker man runt i bilen Regalia och besöker städer och bensinstationer och pratar med invånarna. Bortsett från main quest, finns det mycket och göra i FFXV öppna värld. Det finns sidouppdrag, hunts för och besegra specifika monster, fiska stora fiskar, laga olika slags maträtter, och campa under stjärnklar himmel. Campa är en viktig del i spelet och campingplatser finns utspridda lite överallt. Det är inte bara till för att fördriva tiden för att det ska bli morgon igen (för det är farligt och vistas ute på natten då det kan komma starka fiender, speciellt om man har låg level). Utan också för varje gång man campar eller sover på ett hotell får man erfarenhetspoäng. Det är också kul att se alla foton som Prompto har tagit under dagen och höra de andras kommentarer om dem. Själva fotograferingen i spelet ger en trevlig aspekt och man kan också ta bilder själv, det får det och kännas mer som en roadtrip som dokumenteras. Men max 200 bilder är för lite, jag blev ofta tvungen och radera bilder eller spara dem med hjälp av PS4 share funktion.

Sidouppdrag tar upp en stor del i världen, det finns 120 stycken totalt men alla är frivilliga såklart. Några av de är lite roligare än andra som fiske uppdragen tyckte jag om, eller partymedlem uppdragen. Alla partymedlemmarna har sina egna, som att hitta Ignis glasögon som en svart Chocobo har stulit, eller hitta blommor till Gladiolus syster Iris. I en senare scen får man se Noctis ge blommorna till henne, bara en sådan sak är fint att se. Sådana uppdrag gör att man får lära känna dem bättre. Men sen finns det också sidouppdrag som är ganska tråkiga, de har ofta likadant upplägg, hämta det där, gå och gör det, och det finns vissa specifika NPC som har massor av uppdrag som är typ samma sak men den här gången är det på ett annat ställe. Dave tex med sina dog tags. Det blir lite tradigt och för mycket upprepning efter ett tag. Men vissa sidouppdrag leder till en frivillig grotta där man kan hitta ett kraftfullt vapen, i form av Royal Arms. Royal Arms är kraftfulla svärd som Noctis kan använda. Det finns 13 stycken utspridda i världen, och en del får man tag i main storyn men många är frivilliga som man får leta efter själv.

Trots att det finns mycket och göra i FFXV känner man sig inte stressad av main quest. Main quest kan vänta, jag har fullt upp med att försöka fånga en sällsynt fisk för att kunna visa upp den för den entusiastiska fiskaren Navyth som gör att jag kan få ett bättre fiskespö och höja min fiskelevel. Eller kan man också delta i Chocobo Races. FFXV uppmuntrar dig att utforska och ta del i andra aktiviteter som erbjuds i spelet och känslan av att du kan ta det i ditt tempo. Main story quest finns där när du vill gå vidare i storyn. Mycket av sido strollandet erbjuds i de första kapitlen men när man har kommit längre fram märker man att spelet tar en annan vändning, det blir mer linjärt och det går ganska snabbt framåt. Det blir mörkare och mer seriös stämning, och konstiga twister. Det finns en tidsresa alternativ man kan komma tillbaka till den öppna världen och göra saker man har missat, men man märker att fokuset är på main story eftersom man har lämnat den öppna världen bakom sig.

Fighting systemet i FFXV är mycket bra. Det är action RPG fokuserat där man styr Noctis. Man kan styra de andra party medlemmarna också men då måste man låsa upp det alternativet med hjälp av AP systemet. I menyn kan man med det systemet låsa upp nya färdigheter till karaktärerna genom att spendera AP, men man märker att spelet är mer anpassat till att bara styra Noctis. Det finns en warp strikefunktion där man slänger sig framåt till en viss punkt (sten, vägg eller fiende) och kan sen attackera därifrån. Attackera är simpelt, man trycker på en knapp och Noctis attackerar, det påminner lite om Kingdom Hearts hack and slash. Det finns också speciella tekniker som varje partymedlem har, när man har fyllt mätaren kan de göra en special attack. Det finns summons som är speciella krafter men de kommer bara fram slumpmässigt men när de väl kommer utlöser dem en enorm kraft som kan nästan besegra alla fiender. Det finns fyra slots där man kan utrusta och byta vapen och magi. Magi måste man hämta från olika elementkällor, de brukar finnas vid campingplatserna. I FFXV kan man gå in i en fight utan någon laddningsskärm till skillnad från de äldre FF spelen, det är bara in och fightas och om det är för tufft är det enkelt och bara springa därifrån.

FFXV är ett mer modernt och realistiskt FF som har mycket att erbjuda. Men det finns ett stort problem med FFXV. Berättelsen. Den är bra och har stor potential men det känns inte som de riktigt fick till det. Den är osammanhängande, den är rörig, man vet inte vad som händer och sen i slutet känns det som allt trycktes ihop. Men jag tycker i alla fall att de försökte få ihop det. FFXV gick som sagt igenom en rörig utvecklingsfas med många motgångar. Tetsuya Nomura hoppade av som regissör och Hajime Tabata fick ta över. Det är nog en stor anledning till varför storyn i spelet blev som den blev. Det hade varit intressant och se om Nomura hade varit regissör hela vägen om det då hade sett annorlunda ut. Square Enix har efteråt släppt DLC i form av episode Gladiolus, Prompto, Ignis och Ardyn som täcker vissa plotholes. Tyvärr blev resterande DLC avbrutna. Kan rekommendera att spela igenom DLC i fall man vill ha mer av FFXV och mer berättelse.