Någon som kan plocka ut kod från Nintendospel och konvertera om dem till Full 3D som körs med VR-Utrustning?

Låt oss göra Mario (vilket NES-spel som helst) så realistiskt som det bara går, men bara när det gäller grafiken.

Låt oss kalla det en vuxenversion av spelet eftersom det kan bli lite läskigt att spela.

Bygg alla världar och nivåer från de ursprungliga Super Mario- och de andra spelen i full 3D.

Nivåerna bör vara tillräckligt breda så att du kan springa runt och hoppa över fienderna

Och se dem från olika vinklar och attackera dem med dina eldkulor eller vad du än har

I dina händer just nu.

Jag pratar inte om ett spel där du ser Mario och andra utifrån, nej, den här gången

är Du är i kontroll via VR-glasögon och placerar dig mitt i handlingen och tar rollen som

Mario eller någon av de andra vännerna, slåss mot Bowser och rädda prinsessan eller någon annan.

En drömlik superrealistisk upplevelse driven av någon av de senaste grafikmotorerna eller miljöerna för att skapa spel.

men fortfarande med allt annat i original från spelens fantasi vad gäller nivåerna och alla gamla kända fiender och

miljöer och Power-grejer.

Som när du får tag på en Svamp i Mario så förändras utgångspunkten för din din synvinkel så att du verkar bli riktigt stor,

precis som Mario blir i sin lilla platta värld.

Naturligtvis vill jag ha det här för Zelda, Metroid, Metal Gear, Contra, Kirby och alla andra klassiker.

Du borde kunna konvertera spelen ganska snabbt med någon form av tolk som

skapar och bygger 3D-modellerade världar av de data som beskriver de tidigare 2D-nivåerna

och liksom automatgenerera fram banor och objekt efter en viss modell.

Välj också rätt färger för 3D-modellmaterial genom att ta data lagrad i den ursprungliga spelkoden.

Berättelserna och dialogerna ska vara original men alla dialoger ersätts med tal och text som kan

ställas in så att man får antingen ljud eller text eller båda samtidigt.

Musiken ska vara originallåtar på så sätt att melodierna är oförändrade, ljud ska uppträda på samma

sätt och förekomma på samma platser och vid samma händelser, men låtarna uppdaterade med moderna

synthesizers och ljuden uppfriskade med nya mer realistiska ljudeffekter.

Om du inte vill göra kopior av de gamla spelen rakt av, gör något nytt.

En remake av GoldC Cliff som utspelar sig i en stor djungel i Inkariket kanske?

Nintendo Extend - Get in there!

Nintendo XTR - Extended Reality

Ha en trevlig stund programmering!