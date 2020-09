Kära speldagbok...

Inledning

Hej på er, är ny här så hoppas att jag har lagt den här tråden "rätt" nu. Min tanke och förhoppning med den här tråden är att det någonstans ska bli en mer fast punkt där jag kan ventilera åsikter kring i stort sett allt som hör till spel och spelbranschen och kanske lite annat också. Twitter och liknande sociala medier skulle säkert fungera utmärkt för detta och jag använder mig också av dem, men för lite längre texter så känns det mer passande att försöka sig på något sånt här. Nedan här finner ni en presentation av mig samt min spelbakgrund och lite annat smått och gott.

Presentation

Jag är 31 år gammal, bor i villa tillsammans med sambo samt två hundar i Småland. Kommer ursprungligen från Göteborg och har en bakgrund inom media/IT men efter något av en existentiell kris under förra vintern och våren så valde jag i somras att säga upp mig för att byta inriktning i livet och just nu studerar jag lite mindre kurser på distans för att sedan hoppa på ett program på universitetet till nästa höst. Mår oerhört mycket bättre av detta beslut och för första gången i mitt liv känns det som jag på något sätt nu verkligen har ett mål att sträva mot.

Vad det gäller det sociala umgänget är det tyvärr något som det har blivit allt mindre av de senaste åren, jag vet egentligen inte riktigt vad det beror på eller jo, det gör jag nog egentligen. Livet har sin gång och när vänner flyttar, skaffar barn eller något annat så blir tiden för umgänge mindre och mindre. Har också märkt att mitt behov för det sociala nog dämpats något med åren och jag har kanske inte heller varit så bra på att höra av mig. Det är svårt det där med vänskap när man blir äldre, de tidigare så tydliga sätten att umgås har på något sätt suddats ut. Det ska dock sägas att det på intet sätt är synd om mig, jag har min bästa vän kvar och jag och sambon har säkert jämfört med många andra ett ganska så stort umgänge, men jag kan inte blunda för att jag saknar spelkvällarna, festerna eller bara att snacka skit i ventrilo. Väldigt tydligt har detta blivit på just spelfronten, men mer om det senare.

Utöver detta så har jag och har alltid haft ett brinnande sportintresse. Spelade både hockey och fotboll upp till jag var runt 20 år gammal, det var en fin tid och jag letar ännu efter något som kan få mig motiverad till att börja träna mer regelbundet igen. Löpning funkar hyfsat för mig så det försöker jag göra några gånger i veckan. Har också testat på hela gymgrejen, men nej det är inget för mig. Avskyr miljön på gym rent generellt och har nu inrett ett mindre hemmagym i källaren, där är det lättare men startsträckan för att att verkligen komma igång på allvar är fortfarande väldigt lång. Får ta mig i kragen där, så jävla jobbigt är det faktiskt inte och känslan efter är (hur jävla klyschigt det än låter) väldigt skön. Annars så består mycket av mitt sportintresse i att jag har några favoritlag som jag följer slaviskt, det blir en hel del timmar i soffan eller på läktaren under säsongen.

Det där borde nog ge er en ganska bra bakgrund om mig som person och vi kan nu äntligen gå in på min bakgrund som spelare..

Spelbakgrund

MItt första spelminne är av Duck Hunt på NES, min kära morfar hade spelet och även om jag kanske inte "fastnade" där och då så minns jag med glädje hur han och jag spelade spel som Super Mario och liknande tillsammans. Morfar som faktiskt idag vid 94-års ålder fortfarande spelar! Numera är dock hans NES pensionerad och idag spelar han istället Battlefield 1942 samt Total War en hel del. Något som gör mig väldigt glad och som speciellt under denna vår varit väldigt positivt för honom. Även om han idag kanske inte är riktigt lika sugen på att testa på nya spel själv så är han fortfarande väldigt nyfiken av sig och vill gärna höra om vad jag spelar för tillfället och liknande när vi pratas vid.

Efter debuten på NES så gick dock åren och det var inte förrän Nintendo 64 skulle till att släppas som jag återigen blev intresserad. Minns att jag önskade mig konsolen och Super Mario 64 i julklapp och den lyckan som gick igenom min kropp när Pappa efter att i stort sett alla paket var öppnade gick till garderoben och plockade fram ett stort paket till mig. Där var den! Detta var i samband med att jag började årskurs ett och de gjorde klart för mig att läxor och liknande skulle vara gjort innan jag fick sätta mig. Minns nu också när jag skriver detta att de också hade läst i manualen att man vid varje timma skulle ta en paus på 15 minuter, än idag vet jag faktiskt inte om detta bara var något som de sa eller som faktiskt stod i någon manual..Oavsett vilket så var jag under några år där oskiljaktig från min N64, spel som Goldeneye, Diddy Kong Racing och liknande kommer föralltid ha en speciellt plats i mitt hjärta.

Några år senare så kom pappa en dag hem med en "familje-PC". De tidigare datorerna som cirkulerat i vårt hus hade mer eller mindre bara varit tillägnade pappas jobb så detta var en stor dag för mig. Vid detta laget hade jag spelat hockey i några år och tillsammans med datorn så hade pappa också plockat med sig ett exemplar av NHL 97 och det var nog där och då som jag verkligen blev en gamer. Jag spelade rent ut sagt skiten ur det spelet och under många år var det sedan ett stående inslag att jag alltid fick det nya NHL och FIFA när de släpptes, herregud vad kul jag har haft med de där spelen genom tiderna...En kärlek som består än idag kan jag meddela även om den fått sig några rejäla smällar de senaste åren med tanke på hur EA har valt att behandla framförallt NHL-serien.

Ytterligare några år gick och vid en födelsedag så fick jag min egna "speldator" av mamma och pappa, detta var ungefär samtidigt som det här med bredband började ploppa upp i Sverige. Några månader senare fick även vi bredband och nu öppnades en helt ny värld för mig. NHL och FIFA-spelen byttes i mångt och mycket ut mot framförallt CS och Tibia. Där det sistnämnda verkligen blev något helt galet, vi i kompisgänget lanade i stort sett varje helg där under en tid och det var också nu vi fick höra de första sakerna om något nytt och spännande som skulle komma, nämligen World of Warcraft. Jag själv hade spelat igenom Warcraft 3 och även om jag gillade det så ska jag inte sitta här och säga att det rörde mig i grunden. Det var ett bra spel, bra story etc men inte mer än så. När vi dock fick höra om World of Warcraft så började det vattnas i munnen rejält, detta kändes som något som bara skulle vara för bra för att vara sant. På något sätt hade vi en sådan tur att vi lyckades få nycklar till betan och där och då tittade jag aldrig tillbaka.

Jag fastande fullständigt, på ett sätt som jag aldrig gjort i något tidigare. Bara tanken på att min Troll Warrior som jag än idag har kvar skapades den där första dagen 2005 får det ibland att svindla för mig. Då gick jag i nian, idag är jag 31 år gammal. Jag har vuxit upp med det där jävla spelet, det har varit med mig genom utbildningar, heartbreaks, fyllenätter....Jag har träffat vänner där vars bröllop jag varit på, sett dem få barn, gått på begravningar för vänner jag träffat där. Kort och gott, under väldigt många år så var WOW mitt liv. Så till den milda grad att jag nu i efterhand inte undrar om kanske min mamma och pappa hade rätt när vi bråkade under uppväxten och de sa att jag var beroende, det var jag nog. Tiden i Azeroth är heller på intet sätt slut för mig, men spelet har tappat sin glans, nästan alla vänner har slutat och känslan under de senaste åren har lite varit den att jag på något vis varit den sista killen kvar på festen. Numera så nöjer jag mig dock med att bara se till att levla upp någon karaktär när nya expansionen kommer och hänga med lite i storyn så gott det går.

Under denna tiden i Azeroth så tappade jag i stort sett allt intresse för andra spel, det fanns helt enkelt inte tid med något annat, men sen hände något. Min bästa vän som jag tidigare nämnde började aldrig spela WOW, han var helt enkelt för rädd för att fastna och istället valde han att fokusera mer på storydrivna singleplayerspel. Spel som också jag ville spela, men som sagt så fanns inte tiden till det och nog inte heller viljan från min sida just då. Wow var helt enkelt för roligt. Han har dock alltid berättat för mig om spelen han spelat just då och vi har även dragit igenom några tillsammans, minns fortfarande med värme hur vi en stormig och regnig natt satt i hans studentlya och lirade igenom hela Heavy Rain tillsammans, en upplevelse som jag än idag håller som top 10 av allt jag varit med om i spelväg.

Denna tanke om allt jag missat under alla år jag varit fast i WoW har väl i stort sett gnagt i mig ända sedan dess. Det fanns helt andra upplevelser där ute som jag gick miste om bara för att jag var så jävla fast i Azeroth...Därför började jag för något år sedan så sakteliga bygga upp mitt spelbibliotek på konsolerna. (Eftersom NHL bara släpps på konsol så har jag under alla dessa år köpt konsolerna bara för att lira sportspelen). Som ni säkert förstår är min backlog gigantisk och med tanke på att jag har missat så mycket har jag kunnat köpa det mesta till vrakpriser på typ tradera och liknande vilket gjort att mitt bibliotek verkligen vuxit rejält!

Det är den som jag nu börjat hacka igenom! Och herregud vad jag älskar det! Hela mitt spelintresse har fått ett enormt lyft och för första gången på många år så måste jag säga att jag verkligen njuter av att spela igen, så till den milda grad att jag kanske blivit lite fartblind här den sista tiden och nu sitter med förhandsbokningar på både en Series X och PS5 (mer om konsolerna i ett kommande inlägg).

Konklusion

Detta blev långt, oerhört långt. Bra jobbat om du pallat ta dig igenom allt detta! Men kände att det behövdes en rejäl bakgrund för att ni ska förstå var jag kommer ifrån. Min kärlek för spel har som sagt återigen väckts till liv och speciellt då på konsol, varför just konsol? Jag vet ärligt talat inte. Kanske är det av ren bekvämlighet, att bara kunna lägga sig i soffan med kontroll i näven, sambon jämte och hundarna på golvet nedan och uppleva ett äventyr, det är fan oslagbart samtidigt som jag mer eller mindre spenderar hela "arbetsdagen" framför datorn och har så gjort de senaste tio åren typ...Oavsett vilket, i den här tråden kommer ni som sagt kunna följa mina tankar, synpunkter och liknande kring spel jag spelar just nu, spelbranschen i stort och liknande. Vad jag spelar för närvarande kommer i nästa inlägg.

Tack och förlåt

// greb1989