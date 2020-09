Xbox Game Pass - Oktober Part 1

Då var det dags igen för påfyllning av Xbox Game Pass-biblioteket! Oktober inleds med hyllade DOOM Eternal som numer räknas till first party-katalogen. Sedan sist har också Kathy Rain smugit sig in på PC utan förvarning och Ikenfell kommer direkt på releasedagen till XGP. Vi får också en klassiker från Double Fine med Brütal Legend och något förvånande Forza Motorsport 7 sent omsider. Teorin om varför det hållits utanför Xbox Game Pass tidigare har varit att det gavs ut innan XGP var en grej och att Forza-spelen alltid delistas efter ett tag p.g.a licenser. Tydligen har något ändrats, oklart vad, men det är ju synd att klaga!

Vi har också fått datum för lanseringen av EA Play på Xbox Game Pass och det är satt till den 10:e november för konsol och det mer diffusa "december" för PC.

Vill ni kolla in september månads spelskörd så hittar ni dem här: Part 1, Part 2.

Nya titlar:

Doom Eternal (1 okt, konsol+android)

Kathy Rain (ute nu, PC)

Drake Hollow (1 okt, PC. Konsol ute nu)

Brütal Legend (8 okt, konsol)

Forza Motorsport 7 (8 okt, konsol+PC+android)

Ikenfell (8 okt, konsol+PC)

Några spel lämnar som vanligt tjänsten, för den här gången: Felix the Reaper, Metro 2033, Minit, Saints Row IV, State of Mind. 15 oktober.

