Xbox Games with Gold - Oktober

Ny månad, nya spel som ingår med Xbox Live Gold (eller Xbox Game Pass Ultimate) prenumerationen. I oktober kan vi plocka hem fyra spel med lite skräcktema så här i Halloween-tider. Även denna månad får vi ett OG Xbox-spel, vilket alltid är väldigt trevligt!

Alla Xbox 360/OG Xbox-spel som erbjuds som Games with Gold fungerar också på Xbox One via bakåtkompatibilitet, så som vanligt 4 spel att plocka hem för Xbox One-spelare.

Xbox One:

Slayaway Camp: Butcher's Cut (1-31 okt)

Maid of Sker (16 okt - 15 nov)

Xbox 360:

Costume Quest (16-31 okt)

OG Xbox:

Sphinx and the Cursed Mummy (1-15 okt)

