Shaq Fu: A Legend Reborn

Hösten 1994 släpptes ett spel som genom åren fått något av en kultstatus i vissa kretsar. Vi talar givetvis om Shaq Fu som släpptes till bland annat SNES, Game Boy och Amiga. Genom åren har det här spelet av många lyfts fram som något av det absolut sämsta som någonsin har gjorts. Vid ett flertal tillfällen har det hamnat på listor över de sämsta spelen någonsin och liknande. Personligen spelade jag aldrig originalet, men när jag en sen kväll för några månader sedan upptäckte att det fanns en "remake" till spelet på Xbox One kunde jag inte hejda mig.

Shaq? Shaq who?

Även om jag tror att de flesta vet vem "Shaq" är så tänkte jag ändå att en lite närmare presentation av huvudpersonen kanske kunde vara på sin plats. Shaquille O'neal eller mer känd som just "Shaq" är en tidigare basketspelare som är en av de största basketspelarna som någonsin har spelat i NBA. Han blev tidigt ett affischnamn i ligan, dels för sin storlek och häftiga dunkar och framgång på planen, men också för sin härliga personlighet utanför planen. Shaq underhöll alltså inte bara på planen utan även utanför och på senare år har detta bland annat resulterat i filmroller, DJ-karriär och liknande. Mest aktuell är han dock just nu som en av experterna i TNTs NBA-sändningar. En roll som han har belönats med ett flertal utmärkelser för och speciellt hans segment "Shaqtin A Fool" har blivit vida populärt där han med mycket humor ger sin egen syn på olika dråpliga och misslyckade händelser i NBA. Kort och gott kan man säga att Shaq genom åren gått från att vara en framgångsrik basketspelare till att idag vara en av de allra mest omtyckta kändisarna i hela USA.

Bakgrund till spelet

Spelet från 1994 har som sagt genom åren blivit något av en kultklassiker och genom flera år har Shaq själv halvt på skämt och halvt på allvar skämtat om att en uppföljare var på väg. Det skulle dock ta 20 år innan något verkligen hände på den fronten, 2014 startades nämligen en insamling för att göra en uppföljare. Studion som sökte pengar heter Big Deez Productions och är egentligen inte kända för något förutom det här spelet och att Shaq själv är en av ägarna till spelet. Målet för insamlingen låg på 450 000 dollar, ett mål som man lyckades nå med råge då man fick in 473,884 dollar i slutändan. Efter detta så blev det ganska tyst kring projektet förutom lite mindre nyheter, exempelvis berättade man ganska snart att man valt att droppa utvecklingen för Wii U, PS3 och Xbox 360. Istället skulle man fokusera på de nya konsolerna.

Tiden gick och många undrade hur det egentligen gick med projektet, men så 2016 kom studion med ett meddelande där man berättade att man nu började bli klara med spelet men att man ännu inte kunde ge något officiellt släppdatum. Sedan gick tiden återigen och nu började det knorras en hel del bland dem som valt att skänka pengar till projektet. Många kritiserade studion på att de visade för lite av vad de höll på med och att man trots meddelandet om att man var i slutfasen fortfarande inte hade något släppdatum spikat. Många började alltså nu ge upp hoppet, men så hände något i början av 2018. Studion kom ut och berättade att man fått en hel del problem med olika licenser och var tvungna att göra om en del saker i spelet. Lyckligtvis så lyckades man lösa de här problemen snabbare än vad man tidigare trott och kunde så äntligen släppa spelet till Xbox One, PS4 och Nintendo Switch den 5.e juni samma år.

Gameplay och story(?)

Spelet är ett sidscrollande beat'em up där den mycket speciella "storyn" kretsar kring den unge Shaq Fu som efter att ha lämnats bort som ung tas om hand om ninjamästaren(?) Ye-Ye som lär Shaq allt om stridskonster och tur är väl det. Ganska snart blir Ye-Ye kidnappad och Shaq ger sig ut för att rädda sin mästare. Spelet är oerhört simplistiskt och de få attacker som man har att röra sig med är inte direkt spännande. Man listar väldigt snart ut vilket som är det bästa sättet att tackla de olika typerna av fienderna. Något som också går som en röd tråd genom de olika banorna är att de är uppbyggda på precis samma sätt. De första nivåerna på banan kastas det ett fåtal enklare fienden mot dig för att några nivåer in introducera någon lite större fiende för att i slutet på banan bara slänga in alla i ett väldigt tempo. Inte särskilt innovativt eller spännande heller för den delen, upptäckte själv att jag trots att spelet är oerhört kort (jag klockade in på strax under tre timmar) verkligen hade tråkigt i slutet. Det enda som drev mig då var faktumet att jag visste att det inte var långt kvar plus att jag ville ha några achivments också.

Vi måste också prata lite om den humor som finns i spelet. Detta är vad jag har förstått en riktig vattendelare bland spelarna. Personligen tyckte jag att den tydliga kritik som riktas mot "Hollywoodeliten" var ganska underhållande. Bland annat så möter du på en boss som är en oerhört tydlig blinkning mot Paris Hilton och jag skulle ljuga om jag inte drog lite på smilbanden då..Tyvärr finns det även här en hel del att klaga på dock. Bilden som visas av kinser är oerhört sterotyp och det blir tyvärr som en röd tråd genom hela spelet. Som exempel kan vi ta banan som utspelar sig i latinamerika, vad tror ni det stora dragplåstret är där? Självklart är det kokain...Känns bara så oerhört billigt gjort och med tanke på att Shaq har varit med och talat in alla storysegment känns det som att man faktiskt hade kunnat göra något mycket roligare här med lite mer smartness och ett mer välarbetat manus.

Slutord

Som ni nog förstått är jag inte särskilt positivt inställd till det här...Visserligen förstod jag redan på förhand att det inte skulle vara något höjdarspel och med det i åtanke kan jag inte direkt säga att jag ångrar mitt köp. Shaq har alltid haft en speciellt plats i mitt hjärta och kanske gör också det att jag är ganska glad över att i alla fall ha spelet i min samling, men skulle jag rekommendera det? Absolut inte. Enda anledningen till att spela det här är egentligen om du precis som jag har något av en softspot för Shaq och mer tycker att det är en lite rolig titel att ha i hyllan. Spelmässigt är det som sagt verkligen inget att skriva hem om och i mångt och mycket liknar det mer ett gratisspel som du laddar ner på mobilen...Det kan tyvärr inte bli annat än ett underkänt för det här.