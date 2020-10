Intressekoll spelpaket PS4 bytes mot Xbox One-motsvarighet

Har följande spel till PS4 men byter plattform i november till en Series X. Jag har refenrenser på syskonsajten sweclockers bland annat:

Assassins Creed Black flag (ej PS classic)

Assassins Creed Syndicate

Assassins Creed Unity

Assassins Creed Odyssey

Bloodborne game of the year edition (DLCt finns på skivan)

Dishonored 2

Dark Souls Trilogy (alla tre Dark souls med tillhörande DLC på skivorna)

Dying Light the following edition

Death Stranding

Division

Divison 2

Dead Island collection

God of War (ej PS classic)

The last of us 1 (PS classic)

Shadow of Tomb raider

South Park Fractured but whole

Sekiro

Kingdom Hearts 3

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto 5

Uncharted Nathan drake collection (första tre spelen)

Uncharted 4

Uncharted lost legacy

Shadow Tactics

Star Wars Fallen Order

The Witcher 3 game of the year edition

Far Cry 3 classic edition (remastered)

Far Cry 5

Far Cry new dawn

Fallout 4

Code Vein

Concrete Genie

Call of duty WW2

Battlefield 5

Borderlands 3

Dead Cells

Days Gone

Resident Evil 2-remake

Spelpaketet bytes enklast mot något motsvarande paket fast till Xbox One. Kan vara samma spel, kan vara andra spel. Ska inte innehålla sportspel då det är ointressant med tanke på EA Play. Ca 40-spel i min samling (beroende på hur man räknar).

Bytesaffär går att ordna i Skånetrakten. Utgår från norra Skåne. Hör av dig via tråden eller PM vid intresse.

Med vänliga hälsningar,

Daniel