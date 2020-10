Hur var denna generation för dig?

Den konsolgeneration som inleddes 2013 närmar sig sitt slut. Om ungefär en månad landar PlayStation 5 och nya Xbox i butikshyllorna. Vi kommer antagligen att sammanfatta generationen som gick vid många tillfällen och ur olika vinklar, men jag är ändå nyfiken ur ett generellt perspektiv: hur var den för er?

Jag tyckte att den hade en seg start. Inga direkt imponerande spel till premiären och sedan en drös med remasters. Eftersom vi fick nya spelserier som Assassin's Creed, Mass Effect och BioShock under PS360-eran kändes det lite som att vi gick in i en mellangeneration med få nya spännande IP:n. Det dröjde därför till hösten 2014 innan jag köpte PS4 och ända till sommaren 2015 innan jag kånkade hem en Xbox One.

Sedan tog det sig. Spel som Rise of the Tomb Raider, Uncharted 4 och Horizon Zero Dawn, samt personliga favoriter som Tearaway Unfolded och Dreamfall Chapters, höjde nivån betänkligt. Mot slutet tycker jag att spel Forza Horizon 4, Inside, Detroit: Become Human, A Plague Tale samt remaken av Resident Evil 2 var höjdpunkter som förbättrade mitt intryck av hela generationen. Det har kommit överraskande många riktigt bra äventyr för oss ensamspelare, och det har överraskat mig.

Det som dock gör att denna generation som helhet kan tävla med den förra är inte spelen utan Game Pass och Microsofts satsning på bakåtkompatibilitet (vilket jag vill kalla något av en kulturgärning). Samt, och det ska inte underskattas, jämförelsevis stabil hårdvara.

Hur såg denna generation ut för dig? Levde den upp till dina förväntningar?