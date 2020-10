R.I.P. Eddie Van Halen

Nu börjar alla de gamla idolerna lämna oss och man lämnas med en märklig känsla i magen. De var förebilderna, legenderna som aldrig kunde dö, men så var de ändå mänskliga och sjukdomar påverkar dem också. Nu var det Eddie Van Halens tur; och för mig som har spelat gitarr sedan ungdomsåren minns jag hur jag bara stod och gapade när jag hörde "Eruption" första gången. Den var bra då, och är fortfarande bra, för att inte säga hela den sammanlagda låtskatten från Van Halen. Vissa tänker på "Jump", andra kanske på "You really got me ..." Jag tänker, så sorgligt, men ändå så bra att vi fick all denna musik.

R.I.P.

