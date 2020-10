Exclusives kriget

Personligen så kör jag med Sony.

De exclusives som jag aldrig någonsin hade bytt bort mot något är: The last of us, God of war, Horizon Zero dawn, Bloodborne, Final fantasy, Ghost of tsutshima (Verkar ju som att kommande FF blir Sony exclusive minst 1 år?)

Exclusives som jag gillar men hade kunnat tänka mig byta är:

Uncharted emot Fallout (om nu fallout blir MS exclusive men det lär det bli) Kanske lite ironiskt med tanke på min sågning av Fallout 76 ovan men Fallout 4 även om det var buggit var ett riktigt bra spel.

Spiderman miles morales hade jag kunnat tänka mig byta mot vad som helst

De exclusives som "andra sidan" har som jag är avundsjuk på: Ärligt talat även efter MS köpte upp Betshitsta så är det bara Fallout och kanske lite Baldurs gate 3 som jag är lite avundsjuk på, Det är klart Elderscrolls hade varit gött att spela men jag föredrar souls spelen och final fantasy framför elderscrolls any day. Näe jag tycker faktiskt fortfarande att Sony har överlägsna exclusives. Halo var i klass med Sonys fetaste exclusives back in the day, men numer så ser jag både Halo och Gears som 4 av 5 spel, bra spel men inget magiskt likt God of war, last of us eller horizon. Jag kan tycka att Sony är fantastiskt grymma med sina exclusives, Sonys exclusives är nästan alltid mind blowing 5 av 5 spel, förutom några små snesteg som tex The Order 1896. Tycker det är imponerande hur man kan hosta ur sig spel som God of war, Last of us 2, Ghost of T, Uncharted 4, Horizon under samma konsoll generation från sina first party utvecklare, soklara 5 av 5 spel allihopa.

Men smaken är som baken, vilka exclusives är viktigast för er ?

P.s Nintendo sitter ju på Zelda, den saknar man ju mycket på Sony dock