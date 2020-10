CS #12 Svenskkollen September

Fnatic:

Line-up

flusha, JW, KRIMZ, Golden, Brollan

Coach

Samuelsson

Ranking:

#15 (13) ↓

Spelade matcher:

7

Vinstprocent:

43 % (3/7)

Bästa spelare:

KRIMZ 1,10 rating, +24 K/D

Bästa karta:

Inferno. Spelad sex gånger. 83 % vinst

Resultat:

11-12th ESL Pro League Season 12 Europe

Formkurva:

↓

Den enda turneringen Fnatic spelat under september är ESL pro league season 12 Europe och där nådde inte Fnatic fram till slutspel utan fick se sig utslagna redan i gruppspelet.

Turneringens format trodde jag skulle passa Fnatic bra, med tanke på att det var ett långt format och gynnade lagen som växer in i turneringen. Det blev tyvärr tvärtom efter en positiv start med 2 vinster mot Spirit respektive FaZe och en förlust mot Mousesports. Fnatic förlorade sedan tre raka matcher mot Complexity, Vitality och Astralis och den sista matchen mot NiP blev endast en placeringsmatch där Fnatic återigen visade att de är bästa laget i Sverige, om än mot ett skadeskjutet NiP där THREAT fått tagit en roll i femman sedan nawwk klivit åt sidan efter tecken på utbrändhet.

Spelmässigt var Fnatic bra med under turneringens fyra första matcher och endast en karta blev de överkörda (vs Complexity på Mirage) men efter förlusten i match fyra mot just Complexity var det som om luften gick ur. Laget måste insett att det krävdes vinster mot både Vitality och Astralis för att nå slutspel och det är en rejäl uppförsbacke redan i gruppspelet. Nu blev det dubbla förluster och uttåget var ett faktum. Tråkigt för den här turneringen, men generellt bra för laget som fick lite tid på sig att slipa taktiker inför ESL One New York Online och årets sista rankingsgrundande turnering till Majoren (Dreamhack Open fall) som kommer direkt efter varandra.

Spelmässigt har flusha inte nått upp till sin normala nivå och JW:s ultra-aggressiva spel har inte riktigt fungerat. KRIMZ har som vanligt imponerat och presterat bra. Golden har skapat lite rubriker som en ”fraggande-IGL” och har stundtals imponerat ordentligt. Brollan är Brollan och gör sällan någon besviken.

Jag ställer mig försiktigt positiv till Fnatic kommande månader, men resultaten måste förbättras. Fnatic ska inte ligga utanför topp tio på HLTV rankingen och åka ur i gruppspel i turneringarna stup i kvarten. Vi får hoppas att pausen på 2,5 veckor används till att nyansera spelet lite och komma nytaggade in i IEM New York och Dreamhack Open fall. I skrivande stund har IEM New York faktiskt börjat och Fnatic har börjat med att förlora mot Vitality trots att de pressade dem in i det sista, samt en övertygande vinst mot G2. Avgörande gruppspelsmatch mot Complexity pågår just nu. Bara hoppa in och se karta två och tre när ni sett klart på "FragZone Fredag".

Ninjas in Pyjamas:

Line-up

twist, hampus, REZ, nawwk/THREAT, Plopski

Coach

THREAT

Ranking:

#14 (10) ↓

Spelade matcher:

7

Vinstprocent:

14 % (1/7)

Bästa spelare:

REZ 1,09 rating, +29 K/D

Bästa karta:

Mirage. Spelad tre gånger. 75 % vinst

Resultat:

15-16th ESL Pro League Season 12 Europe

Formkurva:

↓

NiP har haft en bedrövlig månad. Sist i ESL pro league season 12 och en naawk på bänken för symptom på utbrändhet. De positiva tongångarna från föregående månader är bortblåsta och helt plötsligt står NiP utan en femte spelare inför kommande höst/vinter schema som är fullproppat med turneringar.

Enda vinsten för månaden kom i en nagelbitare mot Mousesports. I övrigt är det idel förluster mot Vitality, Complexity, Spirit, Astralis, FaZe och Fnatic. Flera kartor där NiP knappt är närvarande, vilket är tvärtemot vad jag sett de senaste månaderna då jag tycker att NiP är svåra att köra över. Det här tycker jag är ett oroväckande tecken och en trend som måste brytas omedelbart. Statistiken blir såklart lidande av att coachen THREAT var tvungen att ta AWP-spelaren nawwks plats under ESL pro league season 12 två sista matcher (vs FaZe och Fnatic).

Det som ändå ska sägas är positivt är att mina farhågor jag skrev om förra månaden, att THREAT tar för stor plats verkar vara ogrundade. THREAT var gäst hos talkshowen HLTV-Confirmed och där klargjorde han att han under matcherna försöker hålla sig passiv och lita på hampus samt låta honom göra sina egna misstag för att lära sig. Mycket positivt tycker jag. Hela avsnittet är underhållande och bra, men för den som är nyfiken på den svenska scenen förr och nu samt hur tankarna går i THREATS huvud kan ni lyssna på första segmentet som heter ”hot seat” (ungefär första 35 min) samt sista sekvensen som heter playtime (ca 15-20 min). Riktigt intressant. Ett aktuellt ämne är även utbrändhet där analytikern Chad ”SPUNJ” Burchill går hårt åt dagens proffsspelare, och får medhåll från hela panelen. Alla aktuella länkar står listade längre ner.

Jag vet inte vad jag ska tro om NiP kommande månader. Kan nawwk komma tillbaka i samma form? Jagar NiP en sjätte spelare? Kommer det en tillfällig stand-in till turneringarna i oktober? Många frågetecken och organisationen har en del att lösa innan 15 oktober då Dreamhack Open fall rullar igång.

DIG:

Line-up

f0rest, GeT_RiGhT, Xizt, friberg, hallzerk

Coach

Fifflaren ,vENdetta

Ranking:

#77 ↓ (40)

Spelade matcher:

3

Vinstprocent:

0 % (0/3)

Bästa spelare:

F0rest 1,19 rating, +29 K/D

Bästa karta:

Nuke. Spelad två gånger 50 % vinst

Resultat:

19-20th Nine to Five 4

Formkurva:

↓

Resultat under förväntan har tvingat Dignitas att göra omstruktureringar i femman. GeT-RiGhT och Xizt har fått lämna efter en ny besvikelse i en turnering med lag långt under toppskiktet, där Dignitas återigen förlorade mot lag som är totalt okända för den stora massan (lvlUP, AGF och Imperial). En annan ändring är att Fifflaren tar ett kliv uppåt på karriärstegen och blir någon typ av vice VD för DIG:s esport avdelning, den norska coachen Halvor "vENdetta" Gulestøl tar Fifflarens plats.

Jag har personligen inte sett några av matcherna men det är tydligt att förändring behövdes för att Dignitas ska ta klivet upp till toppskiktet igen. Friberg kommer ta över IGL-rollen, men det är än så länge okänt vilka de två nya spelarna som tar plats i femman är.

En intressant sak är att just ämnet Dignitas diskuterades i talkshowen HLTV Confirmed där THREAT var gäst. En del intressanta poänger kom fram och helt klart värt att lyssna på tycker jag. Länk finns längre ner i inlägget.

Jag förstår att resultaten sviktar och motivationen inte är på topp för grabbarna. Här är ett gäng som spelat år ut och år in på absoluta toppnivån och nu finner sig spelandes turneringar mot lag som är totalt okända för den stora massan. Det måste vara oerhört svårt att motivera sig att träna 8-10 timmar om dagen och utveckla sin spelstil för att närma sig toppen igen när man redan har vunnit allt som går att vinna. Den enda av dem i det gamla NiP-gänget som får godkänt är f0rest, som verkar kunna hålla nivån ett par år till. En jämförelse med pingisspelaren Jan-Ove Waldner är nästan på sin plats, J-O kallades i Kina för ”det evigt gröna trädet” eftersom han var bäst år efter år och ständigt utmanade de nya kineserna som kom fram.

Nu råkade jag glida ifrån ämnet, men det finns inte så mycket mer att skriva om DIG utan att de måste börja om igen, och frågan är om spelarna kan hitta ny motivation eller om det krävs en helt ny satsning med yngre spelare? Kanske kan en roll som sjätte spelare i NiP vara intressant för en sådan som f0rest, istället för att jaga i de nedre regionerna av CS:GO scenen? Bidra med sin erfarenhet och spela lite turneringar för att avlasta de andra. Han är onekligen fortfarande tillräckligt skicklig och verkar fortfarande tycka det är roligt att spela.

HLTV Confirmed episod 8 med svenska coachen THREAT som gäst.

Hela avsnittet

Timestamp till: ”hot seat” med THREAT

Timestamp till: ”Dignitas bench GeT_RiGhT and Xizt”

Timestamp till: SPUNJs monolog om bortskämda proffsspelare

Timestamp till: diskution om utbrända cs-spelare

Timestamp till: THREAT pratar om lag (inklusive NiP) med sex spelare

Timestamp till: ”playtime” med THREAT

Jag rekommenderar att se hela avsnittet men jag förstår att en VOD på 2,5 timmar kan vara för mycket för den som inte är överdrivet intresserad. Det absolut mest intressanta är enligt mig THREATS hot seat och när SPUNJ drar en monolog om bortskämda cs-spelare.

Coachbuggen

Senaste månaden har det framkommit att många coacher har fuskat genom att utnyttja en bugg som gör att kameran fastnar i luften och man kan rotera runt den. För svensk del så har den före detta NiP-coachen Pita och före detta FaZe-coachen Robban har åkt fast. Robban menar att han blivit orättvist behandlad och pita i sin tur hävdar att han uppmärksammade turneringsadmins på den här buggen redan 2018.

Även coachprofiler i de allra största lagen har åkt dit som t.ex. Mousesports Rejin, FURIA:s guerri, Heroics HUNDEN, MIBR:s dead, Navis före detta coach Starix och OG:s ruggah är bland de 37 coacher som hittills åkt fast. Organisationerna där coacherna tillhör har agerat olika på uppgifterna, Mousesport och MIBR har t.ex. sparkat sina coacher medan Heroic och FURIA har gett sina coacher en andra chans.

För den som undrar hur det ser ut så länkar jag YouTube klipp på de svenska coacherna som åkt dit. Den som är mer intresserad kan se avsnitt sex av HLTV-confirmed med gästen Michal Slowinski som är den som arbetat mest med att hitta fuskande coacher genom manuell analys av tusentals demos.

Pita vs mousesports: https://www.youtube.com/watch?v=u_0hVyrjxQU

Robban vs Astralis: https://www.youtube.com/watch?v=Yd5r3AjH64Q

En CS:GO-profil på Youtube, Warowl, har gjort sin egen video som på ett enkelt sätt förklarar coachbuggen och vilka fördelar man har av att använda sig av den.

För den som är ännu mer intresserad så handlade en stor del av HLTV Confirmed episod 9 om integritet inom esporten. En riktigt intressant gäst i form av Ian Smith som är en representant för ESIC (Esport integrity commision). Rekommenderas verkligen för den som vill ha en liten inblick i hur esportens integritetsarbete fungerar och hur man ser på fuskare och dylikt.

Som slutord om det här kan man säga att det här en extremt stor skandal och jag tror inte vi har sett det sista av det här än. Som Ian Smith nämner kommer de presentera bevis på "stream sniping" inom kort. Alltså där personer inom organisationer har tittat på livestreams av matcherna som deras lag spelar och på så sätt få tillgång till information de inte borde haft.

Notiser:

gla1ve återgår till den danska giganten Astralis aktiva femma efter att under 6 veckor återhämtat sig från stress och tecken på utbrändhet.

Alex "⁠ALEX⁠" McMeekin blir första namnet i Cloud 9s storsatsning på CS:GO och får ett kontrakt värt 1 650 000 $

pita erkänner att han 2018 använde coachbuggen i sin roll som coach i NiP. https://www.hltv.org/news/30242/pita-admits-to-using-spectato...

G2 ryktas stärka sitt lag med en värvning av världsspelaren Nikola "⁠NiKo⁠" Kovač från FaZe. https://www.hltv.org/news/30307/g2-line-up-bid-for-niko

All statistik hämtad från www.hltv.org