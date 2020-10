Ett välbehövlig tips till er som äger en PS4

Är det en jetmotor? En hårtork? Ett kärnkraftverk? Eller en dammsugare på högsta volym?

Nejdå, det är bara din PS4 som har börjat väsnas efter sisådär 1 års användande, och vet du vad? Du är inte ensam...

Mitt och min sambos PS4:or har väsnas ordentligt under en längre tid (lät som en dammsugare - bokstavligen), och det är inte förrän nyligen vi gjorde någonting åt det.

Allt du egentligen behöver göra är att ta bort ”fronten” som sitter behändigt med clips. Alltså behöver du inga verktyg när du tar bort denna, men bra att tänka på är att den förmodligen sitter hårdare än vad du först räknar med. När du har gjort detta, kommer du märka att detta är den sanna träffpunkten för alla dammråttor som du inte hinner suga upp med din dammsugare - tro inget annat.

Jag använde mig av tops (som jag fuktade en aning), en oanvänd målarpensel (50 mm), en torr trasa (t ex en diskhandduk eller fiberduk) och just en dammsugare som körs på svagaste effekt. Med trasan tar jag upp alla dammråttor som bara ligger där, topsen är bra att komma åt till fläkten i mellanrummen, målarpenseln använder jag för att få upp allt damm på - och under fläkten och dammsugaren använder jag för att få upp allt som jag inte kan se direkt med blotta ögat. Detta tar sammanlagt 10 min.

Våra båda PS4:or blev knäpptysta, som fabriksnya med andra ord. Sen kan man behöva byta ”kylarpastan” som dessvärre är en lite mer avancerad apparat att ge sig på (prova att rengöra fläkten i ett första läge - tycker jag).

⛔️ Viktigt ⛔️

Att köra med dammsugare är givetvis på egen risk - kör på LÄGSTA effekt.

Att använda tryckluft rekommenderas INTE med tanke på risken för att dammråttorna åker ännu längre in i konsolen och bildar en ny träffpunkt.

Rekommenderad länk för att rengöra fläkten.

https://m.youtube.com/watch?v=6ZfjcOqsZkc

Sen finns det professionella aktörer som gör jobbet åt dig, men det kostar givetvis en slant.

https://www.psxcare.com

”Enjoy the Silence”