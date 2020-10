Xbox Game Pass - Oktober Part 2

Oktober rullar på och så här halvvägs in är det dags för en ny batch spel att landa på Xbox Game Pass. Den här gången får vi flera spelsläpp, både från Xbox Game Studios och 3rd party, vilket alltid är trevligt! Sverige tågar in i Age of Empires III Definitive Editon som släpps den 15:e, Katana Zero och ScourgeBringer får Xbox-release ( den senare lämnar early access på PC) och Supraland släpps den 22:a, direkt på Xbox Game Pass.

I övrigt blir det blandad kompott med JRPG, cricket och plattformare bland annat, något för de flesta alltså.

Vill ni kolla in vad som lagts till tidigare under månaden så hittar ni den tråden här.

Nya titlar:

Age of Empires III Definitive Edition (15 okt, PC)

Heave Ho (15 okt, PC)

Katana Zero (15 okt, konsol+PC+android)

Tales of Vesperia: Definitive Edition (15 okt, konsol+PC)

The Swords of Ditto: Mormo's Curse (15 okt, PC)

ScourgeBringer (21 okt konsol, ute nu PC)

Cricket 19 (21 okt, konsol)

Supraland (22 okt, konsol)

Några spel lämnar som vanligt tjänsten, för den här gången: Afterparty, LEGO Star Wars 3, Rise&Shine, Tacoma, LOTR Adventure Card Game, The Red Strings Club. 30 oktober.

Xbox Game Pass

#xbox-game-pass #xbox #pc #android #nyhetstips