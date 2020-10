Prixm - Hjälp mig levla IRL! -7kg på 4 veckor! Med hjälp av WoW och Twitch!

HALLÅ!

Imorgon onsdag den 14 oktober kommer pre-patchen för World of Warcraft: Shadowlands, vilket betyder en level squish där level 50 blir den nya maxleveln innan Shadowlands kommer och då blir maxleveln 60. Jag har "förmånen" att vara arbetslös sedan coronan slog till, vilket gör min träning och viktnedgång så mycket enklare, och jag har gått med i en tävling som "refitness" håller i där vinnaren tar hem 30 tusen svenska riksdaler, vilket jag kommer att göra för jag är galet tävlingsinriktad och är på god väg, vi är på vecka 5 nu, och det är 12 veckor totalt!

I alla fall! Jag har med all min tid som arbetslös inte gjort ett skit förutom att ha druckit öl i stora mängder, ätit skitmat och totalt bajsat på min hälsa och mitt yttre, så inte nog med att jag tagit mig till gymmet fem dagar i veckan i snart fem veckor, så vill jag nu sätta in en extra utmaning, jag tänkte börja streama lite igen, regelbundet, i alla fall fyra dagar i veckan i minst fyra timmar per tillfälle.

Med detta så har jag gett mig ett par extra utmaningar för att göra så bra content som möjligt med det jag har att tillgå. Så vad som ska hända är att jag kommer att levla SAMTLIGA klasser i World of Warcraft från level 1 till 50 (som är den nya lvl cappen från imorgon som sagt!) innan Shadowlands releasar (hoppas dom releasar i slutet av december annars är jag körd haha).

Men inte bara det, genom channel points, som man får genom att titta på streamen, alltså ingen kostnad, donation eller liknande på detta utan helt gratis kan välja vad du gör med dina channel points, där du kan välja om jag ska göra armhävningar, sit-ups, burpees eller andra övningar som du kan välja helt själv för att tortera mig till max och få mig att se riktigt bra ut om några månader! Jag ser fram emot denna utmaning som fan, jag känner att jag behöver mer utmaningar efter att ha spenderat 5 veckor på gymmet och motivationen är högre än någonsin, jag sitter ändå bara hemma 23 av 24 timmar varje dag och gör ingenting, så detta kändes logiskt!

Den första streamen drar igång runt 15:00 imorgon den 4 oktober, jag hoppas att någon vill komma in och se mig svettas, inte bara levla in game, utan också IRL :D!

Ni hittar mig på:

-------------------------------------------------------------------

https://www.twitch.tv/prixm

-------------------------------------------------------------------

Jag ska säga att jag har försökt denna utmaning förut, men den visade sig vara alldeles för svår då jag valde att bara göra armhävningar vilket gjorde att jag skadade både armar och bröst istället för att faktiskt bli starkare och mindre. Detta var för ca tre år sedan, men jag kommer nu göra ett nytt försök, men är otroligt, otroligt mycket mer motiverad nu till förändring och ett hälsosammare liv, så varför inte gaming och hälsa i ett och samma :)!