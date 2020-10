Blizzard Entertainment blev det bara en säck med skit?

Inget nytt igentligen i min mening att Blizzard gjorde en total fuckup när dom sålde sig till Vivendi och som senare slogs ihop med Activision och formade Activision Blizzard. Vivendi äger även idag majoritet av aktieposten riktig sketen kassa ko aktien skenar uppåt ändå slaktar dom folk för det går för dåligt.

Silicone & Synapse Som bekant blev inom sin tid Blizzard och Blizzard köpte en liten pytte studio som även den fick byta namn till ett de flesta känner till idag Blizzard North genom denna lilla filial fick vi Diablo I & Diablo II.......Allt fint så långt.

Fram till ca 2010 var Blizzard var man helt såld på Blizzard / Blizzard North , vilka titlar dom pumpade ut INNAN denna horribla sammanslagning med Activision. Starcraft bland annat bara för nämna någon.

Som bekant ligger Blizzard European HQ i frankrike och där slängs dörrarna igen nu tydligen, Vad kommer hända med EU playerbase ska vi apa efter US support nu tro? Testat US support en gång HERREGUD säger jag bara Min gubbe fastnade på något sätt vid login fick bara svart skärm sen vart jag kickad till login ingen. efter 2v något fick jag ett email ( We see that you been online sense you made the report ) Saken var ja, jag försökte logga in så efter 2-3v fick jag igen skicka ett email ( YES I BEEN TRYING TO LOG IN BUT IT DOES NOT WORK!!!! ) Här passerar ytterligare 1-2v utan ett ljud.

Hur som Vivendi är ju franskt storbolag och har aktie majoritet i Blizzard Activision att dom låter HQ office i deras eget hemland bara läggas ner känns verkligen märkligt. Nu är väl inte allt spikat, facket i frankrike har uppmanat till strejk bland annat, Känner på något sätt skulle man backa upp dom då jag tror utan EU indirekt support är vi rökta..

Jag antar detta är bara en sak i ledet mot total undergång för det företaget man respekterade och var på allas läppar en gång i tiden, Utöver just detta finns det drivor med saker Team 3 som splittrades osv osv.

Nä finns 2 saker som glädjer mig som gamer minnerna av gamla Blizzard & Blizzard North och Mike Morhaime , Själen och ryggraden som enligt halvt diffusa uppgifter valde lämna posten hos Blizzard på grund av styret, tappad kontroll mm. Denna eldsjäl har nu startat nya företag ihop riktiga veteraner hos Blizzard och då inte skit som ingick i paketet med Activision vem glömmer deras förbannade mobilspel på Blizzcon liksom var bara inte värdigt namnet Blizzard Entertainment.

Spel kan engagera absolut men jag blir nästan lack på riktigt när dessa idioter slutar göra spel på grund av passion och det bara handlar om cash.

Då man är oldtime gamer har man ju hängt med en del genom åren då många försvunnit Wizard of the Coast, Ocean, System 3, Domark, Infogrames, Origin Systems,Thalamus...Listan är episkt lång på spelföretag som är borta/vilande för att aldrig vakna igen tyvärr tror jag inom sin tid kommer blizzard tillhöra den skaran. Shadowlands är bara en ny flopp tycker jag av episka mått.

Så vad tycker ni, blev det så bra som vi trodde genom försäljningen av Blizzard?