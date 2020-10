Ny generation, väldigt många fler fanboys!

När man besöker diverse nyheter (inte just på fz) så ser man ett väldigt återkommande fenomen, just fanatism.

Följde på Facebook Gaming Bible och andra spelrelaterade sidor och återkommande är faktiskt just fanboys, man kallar den andra sidan för skällsord och då är det någon som kontrar med något ännu värre som hur personen i fråga ser ut eller att den personen har något handikapp, ha nu i åtanke att detta är vuxna män, inga tonåringar direkt.

Samtidigt som man vill skriva något och fråga hur gamla dessa herrar är i sinnet så inser jag snabbt att det är lönlöst och självklart vill man inte beblanda sig med fanatiker. Ungefär lika lönlöst som att gå till affären och köpa sig en trisslott. "Plötsligt händer det" att man vinner något och "plötsligt händer det" att man hittar en normal person på dessa sidor.

I dag är en konsol en helig relik, pratar man illa om den ena reliken så kommer det någon annan från den andra reliken och ska yttra sig. Man använder svordomar och beter sig rent ut sagt helt fanatiskt.

Man kan nästan alltid dra liknelser till diverse sekter inom religion. Då jag skriver sekter menar jag inte vanligt troende som ni kanske förstår, har absolut inget emot troende generellt. Men just fanatismen är slående lik.

Likadant med exempelvis The Last Of Us Part 2, människor har inte ens spelat spelet men tycker samtidigt att det är det värsta som någonsin hänt spelindustrin. Då måste jag bara fråga: Hur kan man inte tycka om något man inte ens har en susning om?

Själv anser jag att har man inte testat en produkt kan man inte heller yttra sig om den är bra eller inte. Jag menar hur skulle det se ut om exempelvis fz skrev en recension om ett spel de inte ens har spelat?

Om jag som ett exempel ser en ny Volvo på gatan så säger jag inte att den är skitdålig, för självklart vet jag ingenting om produkten i fråga. Hör man däremot kunniga inom just ämnet som yttrar sig och som är insatta, då kanske man ändå borde kolla upp om dess information stämmer så att man inte blir desinformerad. Är information korrekt så kan man absolut dra en slutsats.

Att vuxna människor i ganska hög ålder hyllar en liten plastmaskin som att det skulle vara "the coming of jesus christ" är ganska tragiskt. Då börjar man undra hur det verkligen står till med dessa individer.

Har man inget annat viktigt i sina liv än en liten plastbit?

Trodde att man någon gång under sitt liv växte upp, men vissa vuxna personer har tydligen inte lämnat pampers eller nappen bakom sig.

Det kan väl ändå inte bara vara jag som har uppmärksammat detta? Kommer inte heller ihåg att det var sådant här rabalder kring föregående generationsskifte. Kanske var det barn och tonåringar som käftade emot varandra men inte vuxna personer som håller på som fanatiska scientologister?

Till dessa vuxna bebisar får jag nog ändå säga, väx upp och köp den plastbiten som ni tycker har bäst utbud eller prestanda, eller även de titlar som tilltalar er bäst.

Sen kan man absolut föra en diskussion om diverse konsoler men på en saklig och informativ nivå, utan diverse skällsord och yttrande om utseende. Det blir bara väldigt larvigt.

Så snälla, ta av er pampersen och släng nappen. Kanske kan en snuttefilt hjälpa i något år innan ni känner er redo för den riktiga världen. 🤡🤡