HJÄLP! Kan någon hjälpa mig med Playstation 3 Store?

Jag kollade via webbläsaren efter Playstation 1 och 2 spel till Playstation 3, men de jä***na har ju förnyat sin webbsida så att man bara kan hitta spel till Playstation 4, 5, VR och Now.

Sen kan man ju inte skicka Mail till Sony längre och fråga som man kunde för 10 år sedan, så nu vänder jag mig till er alla kära FZ användare.

Så nu undrar jag om någon kan lära mig hur man hittar via Playstation Store idag på Playstation 3.

Förr fanns det en flik där det bara fanns Playstation 1 och 2 spel via butiken på Playstation 3, men så är det inte längre, så det enda sättet för mig nu senast var att gå in via webben för att hitta och köpa dessa spelen.

Vet ni hur man hittar sådana spel via butiken på Playstation 3?

Sen gjorde jag en önske lista med en massa spel som jag ville köpa, hur hittar man denna listan på Playstation 3?

Det skulle underlätta om jag visste detta.

Hoppas att någon av er kan hjälpa mig.